Çorum'da tarihi keşif: 3 bin yıldır kayıp olan antik dil gün yüzüne çıktı

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hattuşa’da arkeologlar şimdiye kadar yaklaşık 30 bin kil tablet gün yüzüne çıkardı. Çoğu Hititçe olan tabletlerin bir bölümünde ise bilim dünyasında heyecan yaratan yeni bir Orta Doğu dili tespit edildi.

KAYIP DİL 'KALASMAİC' YENİDEN KONUŞULUYOR

Yeni keşfedilen dil, Kalasmaic adıyla anılıyor. Araştırmacılara göre bu dil, imparatorluğun kuzeybatısında yaşayan Kalasma halkı tarafından konuşuluyordu. En az 3 bin yıldır kayıp olan bu dil, günümüz araştırmacılarına Bronz Çağı’nın kültürel zenginliği hakkında benzersiz bilgiler sunuyor.

HİTİTLERDEN ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK DERSİ

MÖ 2. binyılda hüküm süren Hititler, fethettikleri halkların dini törenlerini, ritüellerini ve geleneklerini onların yerel dillerinde kayda geçirerek çok kültürlülüğü teşvik ediyordu. Bu yaklaşım, imparatorluk içinde siyasi istikrarı sağlama çabasının da önemli bir parçasıydı.

30’A YAKIN DİL ORTAYA ÇIKABİLİR

Şimdiye kadar tabletlerde beş farklı azınlık dili tespit edildi. Ancak araştırmacılar, gerçekte bu sayının 30’a kadar çıkabileceğini düşünüyor. Yeni keşif, Bronz Çağı Orta Doğu’suna dair bilinmeyenleri aydınlatma potansiyeli taşıyor.

BİLİM DÜNYASINDA BÜYÜK HEYECAN

Kazı ekibinin başındaki Würzburg Üniversitesi’nden Prof. Daniel Schwemer, "Bronz Çağı Orta Doğu tarihi yalnızca kısmen biliniyor. Yeni tabletler sayesinde bu döneme dair bilgimizi önemli ölçüde artırıyoruz" diyerek keşfin önemine dikkat çekti.

3 bin yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkan Kalasmaic dili, sadece dilbilim açısından değil, geçmişin çokkültürlü dünyasını anlamak açısından da tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor.