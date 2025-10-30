Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uğurcan Çakır'a Trabzonspor maçı sorusu: 2 kelimelik cevabı gündem oldu

Uğurcan Çakır'a Trabzonspor maçı sorusu: 2 kelimelik cevabı gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Uğurcan Çakır&#039;a Trabzonspor maçı sorusu: 2 kelimelik cevabı gündem oldu
Spor Haberleri

Süper Lig'in 11'inci haftasında lider Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor'u konuk edecek. 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak müsabaka öncesi, Karadeniz ekibinden sezon başında rekor bedelle sarı-kırmızılılara transfer olan Uğurcan Çakır'a dev maçla ilgili soru yöneltildi. Milli kaleci, soruya 2 kelimelik cevap verdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak maçla ilgili sarı-kırmızılıların milli file bekçisi Uğurcan Çakır gündem oldu.

Uğurcan Çakır'a Trabzonspor maçı sorusu: 2 kelimelik cevabı gündem oldu - 1. Resim

UĞURCAN ÇAKIR'A TRABZONSPOR MAÇI SORULDU

Sezon başında Trabzonspor'dan KDV dahil 36 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a transfer olan ve 'Süper Lig'de bir takımdan diğerine giden en pahalı oyuncu' ünvanını kazanan yıldız kaleciye, bir etkinlik çıkışında, "Gözler senin üzerinde. Eski takımına karşı oynayacaksın. Neler hissediyorsun? Neler söylersin? Hem Trabzonspor hem Galatasaray cephesi için" sorusu yöneltildi.

Uğurcan Çakır'a Trabzonspor maçı sorusu: 2 kelimelik cevabı gündem oldu - 2. Resim

"İNŞALLAH KAZANACAĞIZ"

Ekol Sports'un sorusuna Uğurcan Çakır, "İnşallah kazanacağız" cevabını vermekle yetindi. Deneyimli kaleci, kısa açıklaması sonrası arabasına binip alandan ayrıldı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

