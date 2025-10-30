Uğurcan Çakır'a Trabzonspor maçı sorusu: 2 kelimelik cevabı gündem oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak maçla ilgili sarı-kırmızılıların milli file bekçisi Uğurcan Çakır gündem oldu.

UĞURCAN ÇAKIR'A TRABZONSPOR MAÇI SORULDU

Sezon başında Trabzonspor'dan KDV dahil 36 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a transfer olan ve 'Süper Lig'de bir takımdan diğerine giden en pahalı oyuncu' ünvanını kazanan yıldız kaleciye, bir etkinlik çıkışında, "Gözler senin üzerinde. Eski takımına karşı oynayacaksın. Neler hissediyorsun? Neler söylersin? Hem Trabzonspor hem Galatasaray cephesi için" sorusu yöneltildi.

"İNŞALLAH KAZANACAĞIZ"

Ekol Sports'un sorusuna Uğurcan Çakır, "İnşallah kazanacağız" cevabını vermekle yetindi. Deneyimli kaleci, kısa açıklaması sonrası arabasına binip alandan ayrıldı.