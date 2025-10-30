TOKİ evleri nerede yapılacak?

TOKİ’nin hazırladığı dev proje kapsamında illerin konut sayıları; nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebine göre belirlendi. Buna göre en fazla konutun yapılacağı şehirler İstanbul (100 bin), Ankara (30 bin 823), İzmir (21 bin 20), Bursa (17 bin 225) ve Konya (15 bin) oldu.

TOKİ EVLERİ NEREDE YAPILACAK?

TOKİ tarafından 81 ilde toplam 500 bin yeni konut inşa edilecek. Projede, illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve konut ihtiyacı dikkate alınarak planlama yapıldı. Kasım ayında inşaat ve ihale süreci başlayacak projede ilk kuraların Aralık ayında çekilmesi, ilk konut teslimlerinin ise Mart 2027’de başlaması hedefleniyor.

Yeni yapılacak konutlar, 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşacak. Yatay mimariye uygun, çevre dostu ve geleneksel Türk konut kültürünü yansıtan yapılarda, şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve üç çocuklu aileler için özel kontenjanlar ayrıldı. Başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası şubelerinden ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

500 BİN KONUTUN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

"Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."

500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

500 bin sosyal konut başvuruları 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak. Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde tasarlanacak.