İslami Dayanışma Oyunları ne zaman? Filenin Sultanları kadrosu belli oldu

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, 2025 İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’yi kadınlar voleybol branşında temsil edecek olan Filenin Sultanları’nın kadrosu açıklandı. Turnuva, 4-11 Kasım tarihleri arasında oynanacak grup maçlarıyla başlayacak. Türkiye; İran, Afganistan, Azerbaycan ve Tacikistan ile karşılaşacak.

İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI NE ZAMAN?

2025 İslami Dayanışma Oyunları kadın voleybol maçları 4 Kasım’da başlayacak ve 11 Kasım’da sona erecek. Türkiye ilk maçında 4 Kasım Salı günü saat 16.00’da İran ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasındaki diğer maçlar ise 6, 9 ve 11 Kasım tarihlerinde oynanacak.

4 Kasım Salı:

16.00 Türkiye-İran

6 Kasım Perşembe:

16.00 Türkiye-Afganistan

9 Kasım Pazar:

16.00 Türkiye-Azerbaycan

11 Kasım Salı:

13.00 Türkiye-Tacikistan

FİLENİN SULTANLARI’NIN 2025 İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI KADROSU

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun duyurusuna göre, 2025 İslami Dayanışma Oyunları’nda forma giyecek oyuncular belli oldu.

Pasör: Dilay Özdemir, Eda Kafkas

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy

Smaçör: Aslı Tecimer, Ayşe Çürük, Ege Melisa Bükmen, Liza Safronova, Merve Nur Öztürk

Libero: Selin Adalı

İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Resmi olarak yayın bilgileri açıklanmadı ancak maçların önceki voleybol turnuvalarında olduğu gibi TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarında yer alması bekleniyor.

TURNUVA NEREDE DÜZENLENİYOR?

2025 İslami Dayanışma Oyunları, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilecek.