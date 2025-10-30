Türkiye Petrolleri kimin, sahibi kim?

Türkiye Petrolleri markasının temelleri 1963 yılında atıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından kurulan akaryakıt istasyonları, uzun yıllar kamu bünyesinde hizmet verdi. 2009’da TP Petrol Dağıtım A.Ş. adıyla yeniden yapılandırılan şirket, 2017’de özelleştirme sürecinin ardından satın alındı. Türkiye Petrolleri kimin merak ediliyor.

TÜRKİYE PETROLLERİ KİMİN?

Türkiye Petrolleri’nin mevcut sahibi Zülfikarlar Holding’dir. Şirket, 2017 yılında yapılan özelleştirme ihalesinde TP Petrol Dağıtım A.Ş.’yi devralarak Türkiye Petrolleri markasını bünyesine kattı. Bu alım, 2016 yılının en büyük enerji sektörü satın alması olarak kayıtlara geçti.

Zülfikarlar Holding’in devralmasının ardından Türkiye Petrolleri yeniden yapılandırıldı ve istasyon ağını hızla genişletti. Bugün Türkiye genelinde 800’ü aşkın akaryakıt istasyonu ve 9 dolum tesisi ile hizmet veren marka, toplam 307 bin metreküp depolama kapasitesiyle faaliyet gösteriyor.

TÜRKİYE PETROLLERİ SAHİBİ KİM?

Türkiye Petrolleri, Zülfikarlar Holding çatısı altında faaliyet gösteriyor. Holding, enerji, finans, kimya, turizm ve otomotiv sektörlerinde yatırımları bulunan köklü bir Türk sermaye grubudur. İstanbul merkezli olan grup, Türkiye Petrolleri’ni devraldıktan sonra markaya kurumsal ve operasyonel alanda önemli yatırımlar yaptı.

Şirket, çevreye duyarlı politikaları, güvenlik önlemleri ve kaliteli hizmet anlayışıyla öne çıkıyor. Türkiye Petrolleri, müşteri memnuniyetine odaklanan yaklaşımıyla hem bireysel hem kurumsal pazarda büyümesini sürdürüyor.