Türkiye Petrolleri kimin, sahibi kim?

Türkiye Petrolleri kimin, sahibi kim?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye Petrolleri kimin, sahibi kim?
Türkiye Petrolleri, Özelleştirme, Enerji, Akaryakıt, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Petrolleri kimin ve sahibi merak ediliyor. Türkiye’nin köklü enerji markalarından Türkiye Petrolleri, yıllardır akaryakıt sektöründe güçlü konumunu koruyor. Kamu kökenli bir geçmişe sahip olan şirket, 2017 yılında yapılan özelleştirmenin ardından özel sektöre devredildi.

Türkiye Petrolleri markasının temelleri 1963 yılında atıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından kurulan akaryakıt istasyonları, uzun yıllar kamu bünyesinde hizmet verdi. 2009’da TP Petrol Dağıtım A.Ş. adıyla yeniden yapılandırılan şirket, 2017’de özelleştirme sürecinin ardından satın alındı. Türkiye Petrolleri kimin merak ediliyor. 

TÜRKİYE PETROLLERİ KİMİN?

Türkiye Petrolleri’nin mevcut sahibi Zülfikarlar Holding’dir. Şirket, 2017 yılında yapılan özelleştirme ihalesinde TP Petrol Dağıtım A.Ş.’yi devralarak Türkiye Petrolleri markasını bünyesine kattı. Bu alım, 2016 yılının en büyük enerji sektörü satın alması olarak kayıtlara geçti.

Zülfikarlar Holding’in devralmasının ardından Türkiye Petrolleri yeniden yapılandırıldı ve istasyon ağını hızla genişletti. Bugün Türkiye genelinde 800’ü aşkın akaryakıt istasyonu ve 9 dolum tesisi ile hizmet veren marka, toplam 307 bin metreküp depolama kapasitesiyle faaliyet gösteriyor.

Türkiye Petrolleri kimin, sahibi kim? - 1. Resim

TÜRKİYE PETROLLERİ SAHİBİ KİM?

Türkiye Petrolleri, Zülfikarlar Holding çatısı altında faaliyet gösteriyor. Holding, enerji, finans, kimya, turizm ve otomotiv sektörlerinde yatırımları bulunan köklü bir Türk sermaye grubudur. İstanbul merkezli olan grup, Türkiye Petrolleri’ni devraldıktan sonra markaya kurumsal ve operasyonel alanda önemli yatırımlar yaptı.

Şirket, çevreye duyarlı politikaları, güvenlik önlemleri ve kaliteli hizmet anlayışıyla öne çıkıyor. Türkiye Petrolleri, müşteri memnuniyetine odaklanan yaklaşımıyla hem bireysel hem kurumsal pazarda büyümesini sürdürüyor.



