Haberler > Dünya > Nepal'de facianın eşiğinden dönüldü: Dağcıların kampına çığ düştü

Nepal'de facianın eşiğinden dönüldü: Dağcıların kampına çığ düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nepal'de dünyanın en tehlikeli dağlarından biri olarak bilinen Annapurna'da çığ düştü, dağcılar panikle kaçıştı. Felakette çadırların yıkıldığı bildirilirken şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Nepal'in Gandaki bölgesinde yer alan Annapurna Dağında çığ meydana geldi. O anlar dağcıların kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, dik yamaçtan düşen çığın yaklaşık 4 bin 100 metre yükseklikteki ana kampa doğru ilerlediği görüldü.

Nepal'de facianın eşiğinden dönüldü: Dağcıların kampına çığ düştü - 1. Resim

YARALANMA VEYA CAN KAYBI YOK

Kamptaki çadırları yıkan çığ, yürüyüşçüler ve rehberlerin şiddetli rüzgar ve karla karşı karşıya kalması nedeniyle görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirdi. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Annapurna, öngörülemeyen şartlar ve engebeli arazi nedeniyle dünyanın en tehlikeli dağlarından biri olarak biliniyor.



