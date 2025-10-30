Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Halef 7. bölüm YouTube’da neden yayınlanmadı? İzleyiciler gündeme taşıdı

Halef 7. bölüm YouTube’da neden yayınlanmadı? İzleyiciler gündeme taşıdı
NOW TV'de her Perşembe akşamı ekrana gelen, başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk ve Tayanç Ayaydın'ın yer aldığı Halef dizisi, 7.bölümüyle de büyük ilgi gördü. Anca dizinin son bölümünü izlemek isteyen izleyiciler, YouTube'da bölümü bulamayınca nedenini merak etmeye başladı

NOW TV ekranlarının yeni sezon iddialı yapımlarından Halef dizisi, kısa sürede izleyicisinin dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerini İlhan Şen, ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı dizi, her Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümleriyle hem televizyon hem de sosyal meydada gündem olmaya devam ediyor.

Diziyi kaçırıp YouTube üzerinden izlemek isteyen izleyiciler, 7.bölüme platformda rastlamayınca "Halef 7.bölüm YouTube'da neden yok?" sorusu merak konusu haline geldi.

Halef 7. bölüm YouTube’da neden yayınlanmadı? İzleyiciler gündeme taşıdı - 1. Resim

HALEF DİZİSİ 7. BÖLÜM YOUTUBE'DA NEDEN YOK?

Halef dizisinin 7. bölümü 5 gün boyunca yalnızca Disney+ platformunda izlenebilecek. Bu nedenle bölüm geçici bir süreyle  YouTube'da yer almayacak.

Başrollerde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz yer alırken; onlara Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış gibi pek çok başarılı isim yer alıyor.

Halef 7. bölüm YouTube’da neden yayınlanmadı? İzleyiciler gündeme taşıdı - 2. Resim

HALEF NEDEN SADECE DISNEY+’TA YAYINLANIYOR?

NOW ile Disney+ arasında yapılan dijital yayın iş birliği kapsamında, bazı yapımların çevrim içi erişim politikalarında değişik yaşandı. Bu nedenle Halef dizisi 7.bölümü, ilk beş gün boyunca sadece Disney+'ta özel olarak yayınlanacak.

Kararın, hem dijital platformun izlenme oranlarını arttırmak hem de diziyi farklı izleyici kitlelerine ulaştırmak amacıyla alındığı belirtildi. Bu kapsamda YouTube'da yer almaması teknik bir aksaklık değil, tamamen yayın stratejisi gereği alınan bir karardan kaynaklanıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

