Halef 7. bölüm YouTube’da neden yayınlanmadı? İzleyiciler gündeme taşıdı

Başrollerde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz yer alırken; onlara Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış gibi pek çok başarılı isim yer alıyor.

HALEF NEDEN SADECE DISNEY+’TA YAYINLANIYOR?

NOW ile Disney+ arasında yapılan dijital yayın iş birliği kapsamında, bazı yapımların çevrim içi erişim politikalarında değişik yaşandı. Bu nedenle Halef dizisi 7.bölümü, ilk beş gün boyunca sadece Disney+'ta özel olarak yayınlanacak.

Kararın, hem dijital platformun izlenme oranlarını arttırmak hem de diziyi farklı izleyici kitlelerine ulaştırmak amacıyla alındığı belirtildi. Bu kapsamda YouTube'da yer almaması teknik bir aksaklık değil, tamamen yayın stratejisi gereği alınan bir karardan kaynaklanıyor.