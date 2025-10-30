Halef 7. bölüm YouTube’da neden yayınlanmadı? İzleyiciler gündeme taşıdı
NOW TV'de her Perşembe akşamı ekrana gelen, başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk ve Tayanç Ayaydın'ın yer aldığı Halef dizisi, 7.bölümüyle de büyük ilgi gördü. Anca dizinin son bölümünü izlemek isteyen izleyiciler, YouTube'da bölümü bulamayınca nedenini merak etmeye başladı
NOW TV ekranlarının yeni sezon iddialı yapımlarından Halef dizisi, kısa sürede izleyicisinin dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerini İlhan Şen, ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı dizi, her Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümleriyle hem televizyon hem de sosyal meydada gündem olmaya devam ediyor.
Diziyi kaçırıp YouTube üzerinden izlemek isteyen izleyiciler, 7.bölüme platformda rastlamayınca "Halef 7.bölüm YouTube'da neden yok?" sorusu merak konusu haline geldi.
