Halef dizisi neden yok, nereden izlenir? 5. ve 6. bölüm yayınlanmadı

İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı Halef dizisi, her hafta izleyicileri ekran başına topluyor. Ancak 5. ve 6. bölümlerin YouTube’da yer almaması büyük merak uyandırdı.

HALEF DİZİSİ NEDEN YOK?

Halef dizisinin 5. bölümü, 16 Ekim 2025 Perşembe akşamı NOW TV’de yayınlanmasının ardından YouTube’a yüklenmedi. Aynı şekilde 6. bölümü de 23 Ekim 2025 Perşembe günü yayınlanmasının ardından yüklenmedi. Bu durumun nedeni, yapımcı ekibin aldığı yeni yayın stratejisi.

Artık dizinin yeni bölümleri, televizyonda yayımlandıktan sonraki 5 gün boyunca sadece dijital platformda erişime açılacak. Diziyi televizyonda izlemeyen izleyiciler, bölümlere ilk etapta yalnızca dijital platform aboneliğiyle ulaşabiliyor. Öte yandan dizinin 5. bölümü NOW TV resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmış durumda.

HALEF DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

Halef dizisinin 6. bölümü, NOW TV yayınından 5 gün boyunca yalnızca Disney+ platformunda izlenebiliyor. Dizi, platform aboneliğiyle mobil cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden erişime açık açık. 5. bölüm ise NOW TV üzerinden izlenebiliyor.

HALEF DİZİSİ 5. VE 6. BÖLÜMLER NEDEN YOUTUBE'DA YOK?

Halef dizisinin yeni bölümlerinin YouTube’a geç yüklenmesinin arkasında, izlenme stratejisi yatıyor. Yapımcı ekip, diziyi yayınlandığı haftalarda dijital platform aboneliği üzerinden izlemeye yönlendirmeyi hedefliyor.