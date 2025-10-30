Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 20 stadı: 2'si Türkiye'den

Dünya futbolunda en iyi stadyumlar belirlendi. İngiliz basınından Givemesport'un haberine göre; X'in yapay zekası Grok, sahada oluşan atmosfere dayanarak en iyi 20 stadı sıraladı.

Türkiye'den iki stadın da bulunduğu liste şöyle:

20- PARC DES PRINCES

Takım: Paris Saint-Germain

Konum: Paris, Fransa

Kapasite: 48 bin

19- KAHİRE ULUSLARARASI STADYUMU

Takım: Al Ahli ve Zamalek

Konum: Kahire, Mısır

Kapasite: 75 bin

18- ROMA OLİMPİYAT STADYUMU

Takım: Roma ve Lazio

Konum: Roma, İtalya

Kapasite: 70 bin

17- IBROX STADYUMU

Takım: Rangers

Konum: Glasgow, İskoçya

Kapasite: 50 bin

16- DE KUIP STADYUMU

Takım: Feyenoord

Konum: Rotterdam, Hollanda

Kapasite: 47 bin 500

15- SAN MAMES STADYUMU

Takım: Athletic Bilbao

Konum: Bilbao, İspanya

Kapasite: 53 bin

14- ST. JAMES PARK

Takım: Newcastle United

Konum: Newcastle-upon-Tyne, İngiltere

Kapasite: 52 bin

13- TÜPRAŞ STADYUMU

Takım: Beşiktaş

Konum: İstanbul, Türkiye

Kapasite: 41 bin

12- KARAISKAKIS STADYUMU

Takım: Olympiakos

Konum: Pire, Yunanistan

Kapasite: 33 bin

11- WOJSKA POLSKIEGO STADYUMU

Takım: Legia Varşova

Konum: Varşova, Polonya

Kapasite: 33 bin

10- LUZ STADYUMU

Takım: Benfica

Konum: Lizbon, Portekiz

Kapasite: 65 bin

9- DRAGAO STADYUMU

Takım: Porto

Konum: Porto, Portekiz

Kapasite: 50 bin

8- DIEGO ARMANDO MARADONA STADYUMU

Takım: Napoli

Konum: Napoli, İtalya

Kapasite: 54 bin

7- RAJKO MITIC STADYUMU

Takım: Kızılyıldız

Konum: Belgrad, Sırbistan

Kapasite: 55 bin

6- MONUMENTAL STADYUMU

Takım: River Plate

Konum: Buenos Aires, Arjantin

Kapasite: 84 bin

5- RAMS PARK

Takım: Galatasaray

Konum: İstanbul, Türkiye

Kapasite: 52 bin

4- CELTIC PARK

Takım: Celtic

Konum: Glasgow, İskoçya

Kapasite: 60 bin

3- SIGNAL IDUNA PARK

Takım: Borussia Dortmund

Konum: Dortmund, Almanya

Kapasite: 81 bin

2- ANFIEL STADYUMU

Takım: Liverpool

Konum: Liverpool, İngiltere

Kapasite: 61 bin

1- LA BOMBONERA STADYUMU

Takım: Boca Juniors

Konum: Buenos Aires, Arjantin

Kapasite: 54 bin