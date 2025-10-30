Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 20 stadı: 2'si Türkiye'den
Sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) yapay zekası Grok, dünyanın en iyi atmosfere sahip 20 stadyumunu seçti. Listede Türkiye'den iki stadyum yer aldı.
Dünya futbolunda en iyi stadyumlar belirlendi. İngiliz basınından Givemesport'un haberine göre; X'in yapay zekası Grok, sahada oluşan atmosfere dayanarak en iyi 20 stadı sıraladı.
Türkiye'den iki stadın da bulunduğu liste şöyle:
20- PARC DES PRINCES
Takım: Paris Saint-Germain
Konum: Paris, Fransa
Kapasite: 48 bin
19- KAHİRE ULUSLARARASI STADYUMU
Takım: Al Ahli ve Zamalek
Konum: Kahire, Mısır
Kapasite: 75 bin
18- ROMA OLİMPİYAT STADYUMU
Takım: Roma ve Lazio
Konum: Roma, İtalya
Kapasite: 70 bin
17- IBROX STADYUMU
Takım: Rangers
Konum: Glasgow, İskoçya
Kapasite: 50 bin
16- DE KUIP STADYUMU
Takım: Feyenoord
Konum: Rotterdam, Hollanda
Kapasite: 47 bin 500
15- SAN MAMES STADYUMU
Takım: Athletic Bilbao
Konum: Bilbao, İspanya
Kapasite: 53 bin
14- ST. JAMES PARK
Takım: Newcastle United
Konum: Newcastle-upon-Tyne, İngiltere
Kapasite: 52 bin
13- TÜPRAŞ STADYUMU
Takım: Beşiktaş
Konum: İstanbul, Türkiye
Kapasite: 41 bin
12- KARAISKAKIS STADYUMU
Takım: Olympiakos
Konum: Pire, Yunanistan
Kapasite: 33 bin
11- WOJSKA POLSKIEGO STADYUMU
Takım: Legia Varşova
Konum: Varşova, Polonya
Kapasite: 33 bin
10- LUZ STADYUMU
Takım: Benfica
Konum: Lizbon, Portekiz
Kapasite: 65 bin
9- DRAGAO STADYUMU
Takım: Porto
Konum: Porto, Portekiz
Kapasite: 50 bin
8- DIEGO ARMANDO MARADONA STADYUMU
Takım: Napoli
Konum: Napoli, İtalya
Kapasite: 54 bin
7- RAJKO MITIC STADYUMU
Takım: Kızılyıldız
Konum: Belgrad, Sırbistan
Kapasite: 55 bin
6- MONUMENTAL STADYUMU
Takım: River Plate
Konum: Buenos Aires, Arjantin
Kapasite: 84 bin
5- RAMS PARK
Takım: Galatasaray
Konum: İstanbul, Türkiye
Kapasite: 52 bin
4- CELTIC PARK
Takım: Celtic
Konum: Glasgow, İskoçya
Kapasite: 60 bin
3- SIGNAL IDUNA PARK
Takım: Borussia Dortmund
Konum: Dortmund, Almanya
Kapasite: 81 bin
2- ANFIEL STADYUMU
Takım: Liverpool
Konum: Liverpool, İngiltere
Kapasite: 61 bin
1- LA BOMBONERA STADYUMU
Takım: Boca Juniors
Konum: Buenos Aires, Arjantin
Kapasite: 54 bin