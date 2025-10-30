Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 20 stadı: 2'si Türkiye'den

Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 20 stadı: 2'si Türkiye'den

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 20 stadı: 2&#039;si Türkiye&#039;den
Yapay Zeka, Futbol, Stadyum, Liste, Türkiye, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) yapay zekası Grok, dünyanın en iyi atmosfere sahip 20 stadyumunu seçti. Listede Türkiye'den iki stadyum yer aldı.

Dünya futbolunda en iyi stadyumlar belirlendi. İngiliz basınından Givemesport'un haberine göre; X'in yapay zekası Grok, sahada oluşan atmosfere dayanarak en iyi 20 stadı sıraladı.

Türkiye'den iki stadın da bulunduğu liste şöyle:

20- PARC DES PRINCES
Takım: Paris Saint-Germain
Konum: Paris, Fransa
Kapasite: 48 bin

Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 20 stadı: 2'si Türkiye'den - 1. Resim

19- KAHİRE ULUSLARARASI STADYUMU
Takım: Al Ahli ve Zamalek
Konum: Kahire, Mısır
Kapasite: 75 bin

18- ROMA OLİMPİYAT STADYUMU
Takım: Roma ve Lazio
Konum: Roma, İtalya
Kapasite: 70 bin

Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 20 stadı: 2'si Türkiye'den - 2. Resim

17- IBROX STADYUMU
Takım: Rangers
Konum: Glasgow, İskoçya
Kapasite: 50 bin

16- DE KUIP STADYUMU
Takım: Feyenoord
Konum: Rotterdam, Hollanda
Kapasite: 47 bin 500

Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 20 stadı: 2'si Türkiye'den - 3. Resim

15- SAN MAMES STADYUMU
Takım: Athletic Bilbao
Konum: Bilbao, İspanya
Kapasite: 53 bin

14- ST. JAMES PARK
Takım: Newcastle United
Konum: Newcastle-upon-Tyne, İngiltere
Kapasite: 52 bin

13- TÜPRAŞ STADYUMU
Takım: Beşiktaş
Konum: İstanbul, Türkiye
Kapasite: 41 bin

Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 20 stadı: 2'si Türkiye'den - 4. Resim

12- KARAISKAKIS STADYUMU
Takım: Olympiakos
Konum: Pire, Yunanistan
Kapasite: 33 bin

11- WOJSKA POLSKIEGO STADYUMU
Takım: Legia Varşova
Konum: Varşova, Polonya
Kapasite: 33 bin

10- LUZ STADYUMU
Takım: Benfica
Konum: Lizbon, Portekiz
Kapasite: 65 bin

Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 20 stadı: 2'si Türkiye'den - 5. Resim

9- DRAGAO STADYUMU
Takım: Porto
Konum: Porto, Portekiz
Kapasite: 50 bin

8- DIEGO ARMANDO MARADONA STADYUMU
Takım: Napoli
Konum: Napoli, İtalya
Kapasite: 54 bin

Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 20 stadı: 2'si Türkiye'den - 6. Resim

7- RAJKO MITIC STADYUMU
Takım: Kızılyıldız
Konum: Belgrad, Sırbistan
Kapasite: 55 bin

6- MONUMENTAL STADYUMU
Takım: River Plate
Konum: Buenos Aires, Arjantin
Kapasite: 84 bin

5- RAMS PARK
Takım: Galatasaray
Konum: İstanbul, Türkiye
Kapasite: 52 bin

Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 20 stadı: 2'si Türkiye'den - 7. Resim

4- CELTIC PARK
Takım: Celtic
Konum: Glasgow, İskoçya
Kapasite: 60 bin

3- SIGNAL IDUNA PARK
Takım: Borussia Dortmund
Konum: Dortmund, Almanya
Kapasite: 81 bin

2- ANFIEL STADYUMU
Takım: Liverpool
Konum: Liverpool, İngiltere
Kapasite: 61 bin

Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 20 stadı: 2'si Türkiye'den - 8. Resim

1- LA BOMBONERA STADYUMU
Takım: Boca Juniors
Konum: Buenos Aires, Arjantin
Kapasite: 54 bin

Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 20 stadı: 2'si Türkiye'den - 9. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kartalkaya davasında mahkemeye damga vuran sözler: Benim müvekkilim geri zekalı!Güllü'nün ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: Oğlundan şiddet görüp KADES'i aramış
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
