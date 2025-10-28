Bu stadyum gökyüzüne inşa edilecek! 300 metre yükseklikteki 'mabet' dünyada ilk olacak

Futbolseverler, sosyal medyada dolaşan ve Suudi Arabistan’da 2034 Dünya Kupası’na yetişmesi planlanan dünyanın ilk "gökyüzü stadyumu"una ait olduğu iddia edilen bir videoyla adeta şaşkına döndü.

YAPILIRSA DÜNYADA İLK OLACAK

Görüntülerde, henüz inşa edilmemiş "The Line" adlı şehirde, yerden yaklaşık 300 metre yüksekte yer alacağı söylenen Neom Sky Stadium isimli dev yapı görülüyor. Ancak birçok kişi bunun yapay zeka ürünü bir “kurgu” olabileceğini düşünüyor.

Videoda stadyumun, çevredeki tüm binaların çok üzerinde, devasa bir platform gibi havada durduğu görülüyor.

İddialara göre stadyuma yalnızca yüksek hızlı asansörlerle erişim sağlanabilecek. Ancak hem bu detaylar hem de stadyumun gerçekliği, futbolseverlerin büyük şüpheleriyle karşılandı.

SOSYAL MEDYADA SORU YAĞMURU: BİNLERCE KİŞİ NASIL ÇIKACAK?

Daily Mail'den elde edilen bilgilere göre Suudi yetkililer, 46 bin seyirci kapasitesiyle hizmet vereceğini söyledikleri bu yapının gerçekten büyük etkinliklere ev sahipliği yapabileceğini iddia etse de, sosyal medyada birçok kullanıcı "Binlerce kişi nasıl asansörle çıkacak?", "Top dışarı fırlarsa ne olur?" gibi sorular yöneltti.

Bir sosyal medya kullanıcısı X’te şöyle yazdı:

Binlerce kişi maça asansörle çıkıp sonra aşağı mı inecek? Ben almayayım.

Bir diğeri ise, "Bu kadar görkemli bir fikir güzel ama asla hayata geçmemeli. Güvenlik, sağlık ve riskler birbirine çok bağlı" ifadelerini kullandı.

Bazıları ise esprili bir şekilde, "Aşağıda yürürken tepeden futbol topu düşerse ne olacak?" diye sordu.

Her ne kadar bu hafta sosyal medyada yayılan video gerçek olmayabilir dense de, "Neom Sky Stadium" projesinin gerçekten Suudi Arabistan’ın planları arasında yer aldığı doğrulandı.

Neom’un resmî Facebook sayfasında geçen yıl paylaşılan görseller, stadyumun daha farklı ama benzer biçimde “gelecekçi” bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor.

Projeye göre inşaat 2027’de başlayacak, 2032’de tamamlanacak ve böylece 2034 Dünya Kupası’na yetişecek.

Bu stadyum, Suudi Arabistan’ın kuzeybatısında inşa edilmesi planlanan "The Line" adlı akıllı şehir projesinin bir parçası. Şehirde otomobiller olmayacak ve sadece birkaç kilometre uzunluğunda olacak şekilde tasarlandı.

DÜNYA KUPASI YAKLAŞIRKEN 'ÇILGIN STADYUM PROJESİ'

Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası’nı geçen yıl FIFA Kongresi’nde rakipsiz şekilde kazanmıştı. Turnuva için planlanan 15 stadyumdan yalnızca dördü şu anda inşa edilmiş durumda.

Turnuvanın sekiz stadyumu başkent Riyad’da yer alacak. Açılış ve final maçlarının 92 bin 760 kapasiteli Kral Salman Uluslararası Stadyumu’nda oynanması bekleniyor.

Diğer stadyumlar arasında Qiddiya Coast Stadium ve çatıda yer alacak Prens Muhammed bin Selman Stadyumu da bulunuyor.

2034 Dünya Kupası, Orta Doğu’nun 10 yıl içindeki ikinci organizasyonu olacak. İlki 2022’de Katar’da yapılmış ve tarihte ilk kez kış aylarında oynanmıştı.

Yeni stadyumun 2 binden fazla özel locası ve 4 antrenman sahası olacağı belirtiliyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Ekim ayında yaptığı açıklamada futbolseverlerin turnuva tarihleri konusunda “açık fikirli olması” gerektiğini söyleyerek şunları dile getirdi:

Bazı ülkelerde Temmuz’da futbol oynamak çok zor. Belki takvimleri yeniden düzenlememiz gerek. Dünyanın her yerinde aynı anda oynayacaksak, belki Mart veya Ekim en uygun dönem olur.

2034 Dünya Kupası öncesinde, 2026 turnuvası Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

2030 Dünya Kupası ise İspanya, Portekiz ve Fas tarafından düzenlenecek; Arjantin, Paraguay ve Uruguay da turnuvanın 100. yılına özel olarak bazı maçlara ev sahipliği yapacak.