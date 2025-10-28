Zorbay Küçük kimdir, Süper Lig'de hangi maçları yönetti? Hakem Zorbay Küçük'ün hayatı ve kariyeri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, adı bahis skandalına karışan 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bunlar arasında Üst Klasman Hakemi Zorbay Küçük'ün disipline sevk edilmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Zorbay Küçük kimdir, Süper Lig'de hangi maçları yönetti? İşte Hakem Zorbay Küçük'ün hayatı ve mesleki kariyeri.

ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?

Zorbay Küçük, 18 Ekim 1992’de Adana’da dünyaya geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük’ün oğlu olan Zorbay, eğitimini Adana Erkek Lisesi’nde tamamladıktan sonra Adana Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nden mezun oldu.

Zorbay Küçük, hakemlik kariyerine 2010 yılında başladı. Süper Lig’deki ilk görevini 2017-2018 sezonunda Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan maçta üstlendi. 2021 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan Küçük, 8-11 Mayıs tarihlerinde Nyon’da yapılan FIFA testleri ve kural sınavını geçemedi. Daha sonra yapılan telafi sınavında da başarılı olamayınca UEFA’nın Ocak ayına kadar planlanan organizasyonlarında görev alamaz hale geldi.

Zorbay Küçük, 6 Mart 2022’de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında ilk yarının bitiş düdüğünün ardından sahaya giren bir taraftarın saldırısına maruz kaldı.

ZORBAY KÜÇÜK SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Zorbay Küçük'ün Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda yönettiği maçlar şunlar: