TFF 1'inci Lig'de bir veda daha! Sivasspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi sona erdi
Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'da kötü gidişin faturası kesildi. 11 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 11 puanla 11'inci sırada yer alan kırmızı-beyazlılarda, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollar ayrıldı. Böylece 11 haftada 8 takım teknik heyetlerinde değişikliğe gitti.
Sivasspor taraftarları, Trendyol 1'inci Lig'in 11'inci haftasındaki 1-1'lik Hatayspor beraberliği sonrası hem stadyumda hem de sosyal medyada teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ı istifaya davet etmişti. Kulüp yönetimi, tepkiler sonrası Korkmaz ile bir araya geldi. Toplantıdan veda kararı çıktı.
"KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARIMIZI AYIRDIK"
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Osman Zeki Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
