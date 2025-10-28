Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > TFF 1'inci Lig'de bir veda daha! Sivasspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi sona erdi

TFF 1'inci Lig'de bir veda daha! Sivasspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
TFF 1&#039;inci Lig&#039;de bir veda daha! Sivasspor&#039;da Osman Zeki Korkmaz dönemi sona erdi
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'da kötü gidişin faturası kesildi. 11 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 11 puanla 11'inci sırada yer alan kırmızı-beyazlılarda, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollar ayrıldı. Böylece 11 haftada 8 takım teknik heyetlerinde değişikliğe gitti.

Sivasspor taraftarları, Trendyol 1'inci Lig'in 11'inci haftasındaki 1-1'lik Hatayspor beraberliği sonrası hem stadyumda hem de sosyal medyada teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ı istifaya davet etmişti. Kulüp yönetimi, tepkiler sonrası Korkmaz ile bir araya geldi. Toplantıdan veda kararı çıktı.

TFF 1'inci Lig'de bir veda daha! Sivasspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi sona erdi - 1. Resim

"KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Osman Zeki Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trump’ın emriyle ABD ordusu Pasifik’te üç saldırı düzenlendi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Szymanski için Bundesliga sürprizi - SporTaraftarın tepki gösterdiği yıldız için Bundesliga sürpriziKocaelispor'un 'bahis' isyanı: Bizi ne kadar alaya almışlar! - SporKocaelispor'un 'bahis' isyanı: Bizi ne kadar alaya almışlar!Inter kalecisi Josep Martinez kaza yaptı! Aracıyla çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - SporInter kalecisi kaza yaptı: Yaşlı adamdan acı haberFIFA kararını duyurdu: Sivasspor'a '3 dönem' transfer yasağı - SporFIFA'dan kötü haber! Türk kulübüne '3 dönem' transfer yasağıOsimhen'le forma değiştirdi, olanlar oldu! Olaitan tepkiler üzerine özür diledi - SporOsimhen'le forma değiştirdi, olanlar oldu! Özür dilediTFF, 5 bin kişinin TC'sini verdi! Bahis depreminin perde arkası: Daha vahim bir tablo çıkacak! - SporTFF, 5 bin kişinin TC'sini verdi: Vahim tablo...
Sonraki Haber Yükleniyor...