FIFA kararını duyurdu: Sivasspor'a '3 dönem' transfer yasağı

FIFA kararını duyurdu: Sivasspor'a '3 dönem' transfer yasağı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden Özbelsan Sivasspor'a '3 dönem transfer yasağı' getirdi.

FIFA'nın 'futbolcu kayıt yasakları' ile karşı karşıya olan dünya çapındaki kulüpleri açıkladığı listeye göre, 'mali anlaşmazlıklar veya mevzuat ihlalleri gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler' arasında yer alan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı verildi.

Sivasspor, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'e veda etmişti. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon 11 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 11 puanla 11'inci sırada yer alıyor.

