Sivasspor'da kafa karıştıran gelişme: Osman Zeki Korkmaz idmana çıkmadı

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Kepezspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Trendyol 1'inci Lig ekibi ile yollarının ayrılması beklenen teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, antrenmana katılmadı.

Isınma hareketleriyle başlayan ve top kontrol çalışması yapılan idman, yarım sahada oynanan çift kale maç ile tamamlandı. Hatayspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular, yenileme çalışması gerçekleştirdi.