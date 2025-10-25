Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sivasspor'da kafa karıştıran gelişme: Osman Zeki Korkmaz idmana çıkmadı

Sivasspor'da kafa karıştıran gelişme: Osman Zeki Korkmaz idmana çıkmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sivasspor&#039;da kafa karıştıran gelişme: Osman Zeki Korkmaz idmana çıkmadı
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu’nda Kepezspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın antrenmanda yer almaması dikkat çekti.

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Kepezspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Trendyol 1'inci Lig ekibi ile yollarının ayrılması beklenen teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, antrenmana katılmadı.

Sivasspor'da kafa karıştıran gelişme: Osman Zeki Korkmaz idmana çıkmadı - 1. Resim

Isınma hareketleriyle başlayan ve top kontrol çalışması yapılan idman, yarım sahada oynanan çift kale maç ile tamamlandı. Hatayspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular, yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Sivasspor'da kafa karıştıran gelişme: Osman Zeki Korkmaz idmana çıkmadı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

