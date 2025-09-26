Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye Kupası'nda 3'üncü Eleme Turu heyecanı! Eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası’nda 3'üncü Eleme Turu heyecanı! Eşleşmeler belli oldu

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde gerçekleşen kura çekimiyle 3'üncü Eleme Turu eşleşmeleri belirlendi. 56 takım, tek maç eleme usulü ile 4'üncü Tur'a yükselme mücadelesi verecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü Eleme Turu kura çekimi Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan tesislerinde gerçekleştirildi. 3'üncü Tur maçları 28 Ekim, 29 Ekim, 30 Ekim tarihlerinde, 4'üncü Tur karşılaşmaları ise aralık ayında oynanacak.

3'ÜNCÜ TUR EŞLEŞMELERİ

TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor

Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor Kulübü

Orduspor 1967 AŞ - Merkür Jet Erbaaspor

Beykoz Anadoluspor - Yalova 77 Spor Kulübü

Çankaya SK - 1461 Trabzon

Fatsa Bld. - İmaj Yapı Altyapı Van Spor

Kepez Spor - Sivasspor

Çorum FK - Kütahya Spor

Erciyes Spor Kulübü-Ankara Keçiörengücü

Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor

52 Orduspor Futbol Kulübü - Sarıyer

Corendon Alanyaspor - Bursa Yıldırım

Sipay Bodrum FK - Zonguldak Spor FK

Hesap.com Antalyaspor - Bursaspor

Karacabey Bld - Malatya Yeşilyurt Spor

Muş Spor Kulübü - Menemen FK

Silifke Bld. - Amed Sportif Faaliyetler

Zecorner Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor

1926 Bulancak Spor - Alagöz Holding Iğdır FK

Atko Grup Pendikspor - Çorluspor 1947

Karaköprü Bld. - Çaykur Rizespor

Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu Spor

Dersimspor - Fethiyespor

Sakaryaspor - Sultan Su İnegölspor

Aliağa FK - Serik Spor

Isparta 32 SK - Beyoğlu Yeni Çarşı FK

Manisa FK - Muğlaspor Kulübü

Kahta 02 Spor - Kasımpaşa

Kaynak: Türkiye Gazetesi

