Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuçlar: İşte tur atlayan takımlar
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi oynanan 7 karşılaşmayla başladı. Ağrı 1970 SK, Kahta 02, Karaköprü Belediyespor, Zonguldakspor FK, Karacabey Belediyespor, Fethiyespor ile Manisa FK bir üst tura çıkan takımlar oldu.
Karşılaşmaların ardından Ağrı 1970 SK, Kahta 02, Karaköprü Belediyespor, Zonguldakspor FK, Karacabey Belediyespor, Fethiyespor ile Manisa FK, adını 3. tura yazdırdı.
Türkiye Kupası 2. turunda alınan sonuçlar şöyle:
Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor: 4-1
Kahta 02-Adana Demirspor: 2-1
Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916: 2-1
Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK: 1-1 (Penaltılar 3-5)
Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediyespor: 0-2
Kestel Çilekspor-Fethiyespor: 0-1
Kırıkkale FK-Manisa FK: 0-1
