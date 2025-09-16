Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuçlar: İşte tur atlayan takımlar

Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuçlar: İşte tur atlayan takımlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye Kupası&#039;nda sürpriz sonuçlar: İşte tur atlayan takımlar
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi oynanan 7 karşılaşmayla başladı. Ağrı 1970 SK, Kahta 02, Karaköprü Belediyespor, Zonguldakspor FK, Karacabey Belediyespor, Fethiyespor ile Manisa FK bir üst tura çıkan takımlar oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi bugün oynanan 7 maçla başladı.

Karşılaşmaların ardından Ağrı 1970 SK, Kahta 02, Karaköprü Belediyespor, Zonguldakspor FK, Karacabey Belediyespor, Fethiyespor ile Manisa FK, adını 3. tura yazdırdı.

Türkiye Kupası 2. turunda alınan sonuçlar şöyle:

Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor: 4-1

Kahta 02-Adana Demirspor: 2-1

Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916: 2-1

Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK: 1-1 (Penaltılar 3-5)

Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediyespor: 0-2

Kestel Çilekspor-Fethiyespor: 0-1

Kırıkkale FK-Manisa FK: 0-1

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Suriye’de yeni cephe: DEAŞ infazla kendini gösterdi! Aşiretler SDG’ye başkaldırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de Jhon Duran'dan sevindiren haber - SporFenerbahçe'de Jhon Duran'dan sevindiren haberCumhurbaşkanı Erdoğan ile Adem Bona arasında gülümseten diyalog: Türkçeyi kaptı - SporErdoğan ile Adem arasında gülümseten diyalogFenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp adaylıktan çekildi: Seçimde destekleyeceği ismi açıkladı - SporHakan Bilal Kutlualp adaylıktan çekildiFIFA'dan kulüplere 355 milyon dolarlık servet - SporFIFA'dan kulüplere 355 milyon dolarlık servetGalatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi: O maçtan itibaren sahada olacak - SporGalatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi12 Dev Adam'ın final maçı rekor kırdı: Tarihi izlenme oranı! - Spor12 Dev Adam'ın final maçı rekor kırdı: Tarihi izlenme oranı!
Sonraki Haber Yükleniyor...