Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan iki katlı bir yedek parça dükkanında meydana gelen ve 51 yaşındaki Abdullah Damkacı'nın hayatını kaybettiği yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayın detaylarına göre, Abdullah Damkacı'nın yangının çıktığı iş yerine arkadaşı olan dükkan sahibini ziyarete geldiği ve ikilinin birlikte oturduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama yaşandığı öğrenildi. Alevlerin binayı hızla sardığı o anlarda iş yeri sahibi kendini dışarı atmayı başarırken, içeride mahsur kalan Damkacı hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, yangından hemen önce sokağa giren bir aracın ardından patlama seslerinin yükseldiği ve iş yeri sahibinin dumanların arasından koşarak çıktığı anlar net bir şekilde görüldü. Gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın sonrası dükkanda büyük çaplı hasar oluşurken, polis ekipleri patlamanın kesin nedenini belirlemek amacıyla görüntüler üzerindeki incelemelerini sürdürüyor.

