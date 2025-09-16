Merih Demiral'dan Fenerbahçe sürprizi! Genç oyunculara hediye
A Milli Takım'da forma giyen Merih Demiral, Fenerbahçe altyapı takımlarındaki 100 genç futbolcuya krampon hediye etti. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 2011-2016 yılları arasında Fenerbahçe altyapısında mücadele etmişti.
Suudi Pro Lig'de mücadele eden Al Ahli'de top koşturan Merih Demiral, alkış alan harekete imza attı. Deneyimli futbolcu, genç meslektaşlarına malzeme desteğinde bulundu.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe altyapısından yetişen milli oyuncu, U15’ten U19’a kadar sarı-lacivertli kulübün altyapı takımlarındaki 100 genç futbolcuya krampon hediye etti.
