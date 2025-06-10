Merih Demiral ve Aziz Sancar'dan 'bozkurt' selamı! Verdikleri poz gündem oldu

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım oyuncuları, Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar'ı ziyaret etti. Ziyarette Merih Demiral ve Aziz Sancar'ın birlikte 'bozkurt işareti' yaparak verdiği poz gündem oldu.

2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Amerika'da bulunan A Milli Futbol Takımı, Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim adamı Aziz Sancar'ı ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesindeki açıklamaya göre Chapel Hill'deki Sancar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, TFF Başkanı İbrahim Hacısomanoğlu'nun yanı sıra Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Resul Şahinol, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ile A Milli Futbol Takımı oyuncuları Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci de yer aldı.

İMZALI FORMA HEDİYE EDİLDİ

Ay yıldızlı heyet, Aziz Sancar ile Sancar Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arslan'dan kültür merkezi hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Sancar'a isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması, takım kaptanlarından Çağlar Söyüncü'nün tüm futbolcular tarafından imzalanan forması ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Sancar da memnuniyetini ifade ederek heyettekilere hayat hikayesini anlatan imzalı kitaplar verdi.

Meksika ile oynanacak maçta takıma başarılar dileyen Sancar, karşılaşmayı TFF'nin davetiyle stadyumda izleyeceğini belirtti.

BOZKURT SELAMI

Milli futbolcu Merih Demiral da sosyal medya hesabından Türk bilim adamı Aziz Sancar ile çekindiği bir kareyi paylaştı.

Demiral, Aziz Sancar ile birlikte bozkurt işareti yaptığı pozu, ''Anadolu’dan doğup tüm dünyaya ışık saçan bir Türk aklı. Prof. Dr. Aziz Sancar. Bugün onunla tanışıp imzalı kitabını almak, hayatımın en onurlu anlarından biriydi; bu özel hediyesi için minnettarım'' notuyla paylaştı.