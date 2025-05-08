Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > Telefon şifresini söyledi! Fahri doktorayı kabul eden Aziz Sancar: Fatih deyince hiç düşünmeden kabul ettim

Telefon şifresini söyledi! Fahri doktorayı kabul eden Aziz Sancar: Fatih deyince hiç düşünmeden kabul ettim

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Telefon şifresini söyledi! Fahri doktorayı kabul eden Aziz Sancar: Fatih deyince hiç düşünmeden kabul ettim
Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’a fahri doktora unvanı verdi. Programda konuşan Aziz Sancar, Fatih Sultan Mehmed'e olan hayranlığını telefon şifresi üzerinden açıkladı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından 2015 yılında Nobel Bilim Ödülü alan Akademisyen Prof. Dr. Aziz Sancar’a fahri doktor verildi.

Ünvanı kabul etme sebeplerini anlatan Aziz Sancar cep telefonu şifresini söyleyerek Fatih Sultan Mehmed'e olan hayranlığını ifade etti.

Telefon şifresini söyledi! Fahri doktorayı kabul eden Aziz Sancar: Fatih deyince hiç düşünmeden kabul ettim - 1. Resim

"BEN TELEFONUMU AÇMAK İÇİN 1453'Ü KULLANIRIM"

Türk birliği ve İstanbul Fethi’nin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Aziz Sancar, "Bana ödülü layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Bir şeyler söylemek istiyorum. Türklere ve aileme özel şeylerdir. 1453’ü biz her şey için kullanırız. Ben telefonumu açmak için 1453’ü kullanırım. Fatih bizim için önemli. Benim ailem için değil sadece, Türkiye için değil, bütün Türk dünyası için çok önemli. Yabancı bir kitapta okudum İngilizce yazıyordu. O kitapta diyor ki; Fatih İstanbul’u fethettiğinde bütün Türkler Orta Asya’dan Anadolu’ya getirildi. Uygurca Türkçesiyle yazılmış haberi gönderiyor. Bu şunu gösteriyor; biz Türkler bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

"FATİH DEYİNCE HİÇ DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM"

Konuşmasında Türk birliği kurulması gerektiğini söyleyen Aziz Sancar, Fatih Sultan Mehmed’in bilime verdiği önemi şu sözlerle dile getirdi:

"Bana Fransa’dan, Avrupa’nın farklı ülkelerinden Balkan ülkelerinden Türkiye’deki birçok üniversiteden fahri doktorluk isteği geldi. Fatih deyince hiç düşünmeden kabul ettim. Fatih Sultan Mehmed bu döneme kadar bize bir ışıktır. Biz de Türk dünyası olarak birleşirsek fethe lüzum yok. Fakat ondan ayrı Fatih bilime çok önem veriyordu." 

Telefon şifresini söyledi! Fahri doktorayı kabul eden Aziz Sancar: Fatih deyince hiç düşünmeden kabul ettim - 2. Resim

Fatih’te bulunan Gülhane Yerleşkesinde gerçekleşen törene, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, rektör yardımcıları, akademisyenler katıldı.

Kürsü konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Nevzat Şimşek Aziz Sancar’a fahri doktor önlüğünü giydirerek, fahri doktora unvanı tevdi edildi.

Telefon şifresini söyledi! Fahri doktorayı kabul eden Aziz Sancar: Fatih deyince hiç düşünmeden kabul ettim - 3. Resim

"KURUMSAL DURUŞA GÖSTERİLEN İTİMAT"

Tören programında konuşan Rektör Nevzat Şimşek, "Prof. Dr. Aziz Sancar Hocamız, üniversitemizin dayandığı bu kadim vakıf geleneğine, ilim ve irfanla bezenmiş eğitim anlayışına ve geleceğe dönük vizyonuna olan güveniyle davetimize içtenlikle icabet etmiştir. Bu kabul, bizler için yalnızca bir nezaket değil, aynı zamanda üniversitemizin temsil ettiği değerlere duyulan saygının ve bu kurumsal duruşa gösterilen itimadın da ifadesidir" dedi.

"PROF. DR. SANCAR'IN TÜRK GENÇLERİNE DUYDUĞU SORUMLULUK DUYGUSU"

Rektör Şimşek, "Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Türk gençlerine duyduğu yüksek sorumluluk duygusu ve Türk dünyasına olan derin bağlılık, hem sözlerine hem de yaşamına yansımaktadır. Gençlere hitaplarında sıklıkla, ‘Çok çalışın, alanınızdaki iyi örnekleri takip edin ve teknolojiyi işinize uygulayın’ tavsiyesinde bulunan hocamız, ‘Ben zekaya değil, emeğe inanıyorum’ sözüyle de başarının temelini sade ama etkileyici bir şekilde ortaya koymaktadır. ‘40 yaşıma kadar günde 18 saat çalışırdım. Sonra azaldı, şimdi 12 saat çalışıyorum’ ifadesi ise disiplinli çalışmanın ve adanmışlığın hayatında nasıl bir süreklilik kazandığının en somut örneğidir" şeklinde konuştu.

Telefon şifresini söyledi! Fahri doktorayı kabul eden Aziz Sancar: Fatih deyince hiç düşünmeden kabul ettim - 4. Resim

Telefon şifresini söyledi! Fahri doktorayı kabul eden Aziz Sancar: Fatih deyince hiç düşünmeden kabul ettim - 5. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

"Hassas konu" deyip duyurdular! DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ile ilgili suikast açıklaması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yıldız'da Türk Gençliği Şöleni! Kültürel mirasa öğrencilerden yoğun ilgi - EğitimYıldız'da Türk Gençliği Şöleni! Kültürel mirasa öğrencilerden yoğun ilgiÖğrenciler bu işi çok sevdi! İŞKUR Gençlik Programı’na talep patlaması - EğitimÖğrenciler bu işi çok sevdiZorunlu lise eğitiminde değişiklik yolda! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti... - EğitimZorunlu lise eğitimine düzenleme geliyorÖğretmenler merakla bekliyordu! İsteğe bağlı başvuru ve atama takvimi açıklandı - EğitimÖğretmen isteğe bağlı yer değiştirme takvimi açıklandıBinlerce sözleşmeli öğretmen alınacak! Başvurular bugün sona eriyor - EğitimÖğretmen adayları için son gün! Saat 16.00'da...Bakan Yusuf Tekin’den eğitimde çok konuşulacak yeni adımlar! Az komisyonla daha uzun zamanlı mülakat geliyor - EğitimBakan açıkladı! Mülakat sistemi değişiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...