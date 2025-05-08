Telefon şifresini söyledi! Fahri doktorayı kabul eden Aziz Sancar: Fatih deyince hiç düşünmeden kabul ettim

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’a fahri doktora unvanı verdi. Programda konuşan Aziz Sancar, Fatih Sultan Mehmed'e olan hayranlığını telefon şifresi üzerinden açıkladı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından 2015 yılında Nobel Bilim Ödülü alan Akademisyen Prof. Dr. Aziz Sancar’a fahri doktor verildi.

Ünvanı kabul etme sebeplerini anlatan Aziz Sancar cep telefonu şifresini söyleyerek Fatih Sultan Mehmed'e olan hayranlığını ifade etti.

"BEN TELEFONUMU AÇMAK İÇİN 1453'Ü KULLANIRIM"

Türk birliği ve İstanbul Fethi’nin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Aziz Sancar, "Bana ödülü layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Bir şeyler söylemek istiyorum. Türklere ve aileme özel şeylerdir. 1453’ü biz her şey için kullanırız. Ben telefonumu açmak için 1453’ü kullanırım. Fatih bizim için önemli. Benim ailem için değil sadece, Türkiye için değil, bütün Türk dünyası için çok önemli. Yabancı bir kitapta okudum İngilizce yazıyordu. O kitapta diyor ki; Fatih İstanbul’u fethettiğinde bütün Türkler Orta Asya’dan Anadolu’ya getirildi. Uygurca Türkçesiyle yazılmış haberi gönderiyor. Bu şunu gösteriyor; biz Türkler bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

"FATİH DEYİNCE HİÇ DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM"

Konuşmasında Türk birliği kurulması gerektiğini söyleyen Aziz Sancar, Fatih Sultan Mehmed’in bilime verdiği önemi şu sözlerle dile getirdi:

"Bana Fransa’dan, Avrupa’nın farklı ülkelerinden Balkan ülkelerinden Türkiye’deki birçok üniversiteden fahri doktorluk isteği geldi. Fatih deyince hiç düşünmeden kabul ettim. Fatih Sultan Mehmed bu döneme kadar bize bir ışıktır. Biz de Türk dünyası olarak birleşirsek fethe lüzum yok. Fakat ondan ayrı Fatih bilime çok önem veriyordu."

Fatih’te bulunan Gülhane Yerleşkesinde gerçekleşen törene, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, rektör yardımcıları, akademisyenler katıldı.

Kürsü konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Nevzat Şimşek Aziz Sancar’a fahri doktor önlüğünü giydirerek, fahri doktora unvanı tevdi edildi.

"KURUMSAL DURUŞA GÖSTERİLEN İTİMAT"

Tören programında konuşan Rektör Nevzat Şimşek, "Prof. Dr. Aziz Sancar Hocamız, üniversitemizin dayandığı bu kadim vakıf geleneğine, ilim ve irfanla bezenmiş eğitim anlayışına ve geleceğe dönük vizyonuna olan güveniyle davetimize içtenlikle icabet etmiştir. Bu kabul, bizler için yalnızca bir nezaket değil, aynı zamanda üniversitemizin temsil ettiği değerlere duyulan saygının ve bu kurumsal duruşa gösterilen itimadın da ifadesidir" dedi.

"PROF. DR. SANCAR'IN TÜRK GENÇLERİNE DUYDUĞU SORUMLULUK DUYGUSU"

Rektör Şimşek, "Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Türk gençlerine duyduğu yüksek sorumluluk duygusu ve Türk dünyasına olan derin bağlılık, hem sözlerine hem de yaşamına yansımaktadır. Gençlere hitaplarında sıklıkla, ‘Çok çalışın, alanınızdaki iyi örnekleri takip edin ve teknolojiyi işinize uygulayın’ tavsiyesinde bulunan hocamız, ‘Ben zekaya değil, emeğe inanıyorum’ sözüyle de başarının temelini sade ama etkileyici bir şekilde ortaya koymaktadır. ‘40 yaşıma kadar günde 18 saat çalışırdım. Sonra azaldı, şimdi 12 saat çalışıyorum’ ifadesi ise disiplinli çalışmanın ve adanmışlığın hayatında nasıl bir süreklilik kazandığının en somut örneğidir" şeklinde konuştu.