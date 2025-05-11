Beyin kanserini iyileştiren keşif! Prof. Dr. Aziz Sancar 2 milyon dolar arıyor

Prof. Dr. Aziz Sancar, beyin kanserine karşı geliştirdikleri ve farelerde hayat süresini iki kat artıran ilacın insanlarda denenebilmesi için 2 milyon dolarlık fona ihtiyaç duyduklarını söyledi. Sancar, ilaç şirketlerinin genellikle gelişmiş ilaçları desteklemeyi tercih ettiğini söyledi.

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, genç bilim insanlarına seslenerek, bilimi öğrenmek için yurt dışına çıkmalarını ancak mutlaka Türkiye'ye dönmelerini tavsiye etti.

Üç yıldır beyin kanserine karşı etkili bir ilaç üzerinde çalışan Sancar, fareler üzerinde yürütülen deneylerde hayat süresini iki katına çıkardıklarını ancak insan deneyleri için gerekli 2 milyon dolarlık bütçeyi bulamadıklarını belirtti.

"İLAÇ KAN-BEYİN BARİYERİNİ AŞIYOR"

Sancar’ın laboratuvarında geliştirilen ve "EdU" adı verilen bileşiğin, beyne nüfuz edebildiği ve sadece kanserli hücreleri hedef alarak sağlıklı beyin dokusuna zarar vermediği ifade edildi.

Ancak bu buluşun insanlar üzerinde uygulanabilmesi için önce güvenlik testlerinin yapılması gerekiyor. “Bunun için 2 milyon dolar gerekiyor ama bu kaynağı nereden bulacağımı bilmiyorum” diyen Sancar, ilaç şirketlerinin genellikle gelişmiş ilaçları desteklemeyi tercih ettiğini söyledi.

"NOBEL ÖDÜLÜ BİLE TEK BAŞINA YETERLİ OLMUYOR"

Sancar, Nobel ödülü kazanmış olmasının bile yatırımcıların tereddütlerini gidermeye yetmediğini vurguladı:

“İlaç şirketleri çok dikkatli davranıyor. Çünkü büyük bütçelerle başlanan bazı projeler başarısızlıkla sonuçlanabiliyor. Bilime güvenmeli ama temkinli davranmalılar, bunu anlıyorum.”

"FARELERDE HAYAT SÜRESİ İKİ KATINA ÇIKTI"

Nefes'in haberine göre, Fareler üzerinde elde ettikleri sonuçların umut verici olduğunu vurgulayan Sancar, insanlarda uygulanacak klinik deneylerin öncesinde yan etkilerin araştırılması gerektiğini söyledi. “Beyin kanseri tanısı konulan bir hasta ortalama 14-16 ay yaşıyor. Biz bu süreyi iki katına çıkarıyoruz. Bu, büyük bir gelişme” diye konuştu.

ÇALIŞMA DİSİPLİNİ: GÜNDE 12 SAAT BİLİM

Sancar, 40 yılı aşkın süredir neredeyse her gün 12 saatten fazla çalıştığını, bunun hayat tarzı haline geldiğini belirtti. “Çalışmak benim için bir tutku. Merak ettiğim sürece duramıyorum” dedi.

"YURT DIŞINDA BİLİM ÖĞRENİN AMA TÜRKİYE'YE DÖNÜN"

Türkiye’deki gençlere yönelik en büyük tavsiyesi ise açık: “Yurt dışına gidin, iyi bilim yapmayı öğrenin ama sonra ülkenize dönün.” Kendisinin yanında çalışan birçok Türk öğrencinin çok başarılı olduğunu belirten Sancar, içlerinden yalnızca birinin –Sabancı Üniversitesi’nde görev yapan Ogün Adebali’nin– baştan Türkiye’ye döneceğini söylediğini ifade etti. “Ve döndü. Şimdi Avrupa ve Amerika’daki bilim insanlarıyla yarışıyor” dedi.

BİLİME YATIRIM ŞART

Türkiye’nin geçmişte Çin’le aynı bilimsel seviyede olduğunu ancak şimdi ciddi bir fark oluştuğunu ifade eden Sancar, bilime yatırım yapılması gerektiğini vurguladı: “Çin şu anda ABD’yi geçmiş durumda.

Türkiye’nin de bilim ve teknolojiye kendi imkânlarıyla yön vermesi gerekiyor. İthal bilime değil, kendi üretimimize odaklanmalıyız.”

"SİGARADAN UZAK DURUN, AKTİF OLUN"

Kanserle mücadelede sigaradan uzak durmanın en önemli adım olduğunu belirten Sancar, sağlıklı beslenme ve hareketli hayatın da hastalıklardan korunmada etkili olduğunu söyledi. “Ben her gün iki saat yürürüm. Gençler koşmalı” dedi.