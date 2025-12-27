Otomobil şarampole uçtu! Anne baba ve bebekleri hayatını kaybetti
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Feci kazada Mahir Çanak, eşi ve 3 aylık bebekleri hayatını kaybetti.
- Beypazarı'nda bir otomobil 10 metrelik yükseklikten şarampole devrildi.
- Kazada Mahir Çanak (27), eşi Pınar Çanak (25) ve 3 aylık bebekleri Oğuz Kaan Çanak hayatını kaybetti.
- Anne, baba ve bebeklerinin cenazeleri gözyaşları arasında defnedildi.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde Beypazarı ilçesi Acısu Mahallesi'nde alınan bilgilere göre, Mahir Çanak (27) idaresindeki 06 KGP 14 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 10 metrelik yükseklikten şarampole devrildi.
ANNE BABA VE BEBEKLERİ VEFAT ETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Mahir Çanak, eşi Pınar Çanak (25) ve 3 aylık erkek bebekleri Oğuz Kaan Çanak'ın hayatını kaybettikleri belirlendi. Olay yerindeki çalışmaların ardından ailenin cenazesi Beypazarı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİLER
Aileleri tarafından cenazeleri teslim alınan Çanak çifti ve bebekleri için Beypazarı Cemil Mercan Cami'sinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenazeler gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.