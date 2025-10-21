Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MHK Başkanı Gündoğdu ile görüşmesi ifşa oldu, kriz çıktı! 'Daha ne olması lazım?'

MHK Başkanı Gündoğdu ile görüşmesi ifşa oldu, kriz çıktı! 'Daha ne olması lazım?'

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Sivasspor'un Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz'ın, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile yaptığı görüşmeyi açıklaması gündem oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu'na soruşturma çağısı yapıldı. Gazeteci Gökhan Dinç, "Gündoğdu derhal ama derhal görevden istifa etmeli" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz'ın, 19 Ekim'de deplasmanda 0-0 sonuçlanan Ankara Keçiörengücü maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısındaki sözleri tartışma çıkardı.

"GÜNDOĞDU, 'SİZE YAPILANLARIN FARKINDAYIM' DEDİ"

MHK Başkanı'nın hafta içi kendisini aradığını belirten Korkmaz, "Ferhat Gündoğdu aradı hafta içi, 'Size yapılanların farkındayım' diye. Ben de arayacağım şimdi, ya 'Sizi takmıyorlar' diyeceğiz ya da 'Siz de bu işin içindesiniz' diyeceğiz. Böyle bir şey olur mu! Dördüncü hakem bizim kulübeyi gözlüyor, sürekli kart göstereyim diye. Bu kadar faul çalınır mı?" ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMA AÇILMALI, TELEFONLARI İNCELENMELİ"

'Savunma Arkası' adlı programda gazeteci Gökhan Dinç, Korkmaz'ın sözlerini değerlendirdi. MHK Başkanı Gündoğdu hakkında Etik Kurulu'na soruşturma çağrısı yapan Dinç, "TFF Etik Kurulu derhal Ferhat Gündoğdu'yla ilgili soruşturma başlatmak zorundadır. Gündoğdu'nun telefonları, HTS kayıtları, mesajlaşmalar incelenmeli. TFF Etik Kurulu bugünden tezi yok derhal soruşturma başlatmak zorunda. Daha ne olması lazım! Bir tane hakem televizyona çıkıyor, açıklama yapıyor 15 gün hak mahrumiyeti cezası veriyorsunuz" dedi.

"DERHAL İSTİFA ETMELİ"

Spor savcıların da inceleme başlatması gerektiğini dile getiren Dinç, "Spor savcıları derhal göreve gelmeli çünkü Sivasspor Teknik Direktörü diyor ki, 'Ferhat Gündoğdu beni aradı ve size yapılanları biliyorum' dedi. Ben demiyorum, Osman Bey diyor. Gündoğdu, bu zamana kadar bu haberi niye yalanlamadınız? Eğer Osman hocanın dediği şeyleri ifade ettiyseniz derhal ama derhal görevden istifa etmeniz lazım. Derhal Ferhat Bey ve Osman hocanın PFDK'ya sevk edilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

