Basında yer alan “zincir marketlerin pazar günü kapanacağı” haberlerine Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonundan cevap geldi. Zorunlu kapanmanın istihdam ve ekonomi açısından risk oluşturacağı vurgulanıp herhangi bir mutabakatın söz konusu olmadığı vurgulandı.

Esnaf, sanatkârlar ve perakende sektörü temsilcilerinin, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ev sahipliğinde düzenlenen bir çalıştayda pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde mutabakata vardığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Ancak söz konusu iddialara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF), haftalık zorunlu kapanma uygulamasına dair basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"Marketler pazar günü kapatılacak" iddiasına yalanlama geldi!

Federasyondan yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında esnaf ve perakendecinin pazar günü kapalı olması yönünde anlaşmaya varıldığına dair haberlerin yer aldığı hatırlatılarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının doğduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye genelinde organize perakendenin gıda ve gıda dışı alanlarda çatı kuruluşu olan ve yedi dernekten oluşan TAMPF’nin, zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına yönelik herhangi bir kararının ya da görüş birliğinin bulunmadığı vurgulandı.

"Marketler pazar günü kapatılacak" iddiasına yalanlama geldi!

"EKONOMİ AÇISINDAN CİDDİ RİSK"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tam aksine, sektörümüze ilişkin mevcut tüm teknik ve ekonomik veriler, haftanın bir günü zorunlu bir kapanmanın tüketici tercihlerini olumsuz yönde etkileyeceğini, fiyat istikrarı üzerinde olumsuz baskı oluşturacağını ve kayıtlı ekonomi açısından ciddi riskler doğuracağını açıkça ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu uygulamanın tedarik zincirinde kırılmalara yol açması, özellikle gıda tarafında sürekliliğin aksaması, zayiatların artması ve verimlilik kayıplarının derinleşmesine neden olacaktır."

"Marketler pazar günü kapatılacak" iddiasına yalanlama geldi!

ÖNERİLEN HABERLER HABERLER Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler sonuç tarihine çevrildi

"GÖRÜŞÜMÜZ TAM AKSİ"

Açıklamada, bu durumun, üretimden lojistiğe kadar uzanan tüm değer zincirini olumsuz etkileyeceği vurgulanarak, "Haftalık zorunlu kapanma uygulamasının istihdamda ciddi kayıplara yol açacağı ve ekonomik faaliyetleri daraltacağı çok açıktır. Bu çerçevede, pazar günü kapatma önerisinin sektörün tamamını temsil eden ortak bir görüş olmadığı ve görüşümüzün tam aksi yönde olduğunu belirtmek isteriz." denildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası