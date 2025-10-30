Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Adana'da 3 lise öğrencisine parkta bıçaklı dehşet!

Adana'da 3 lise öğrencisine parkta bıçaklı dehşet!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana, Yüreğir, Lise Öğrencisi, Bıçaklanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde okul çıkışı parkta oturan 3 lise öğrencisi, tanımadıkları kişilerin saldırısına uğradı. Motosikletli 2 kişi, öğrencilere bir fotoğraf gösterip "Tanıyor musunuz?" diye sordu. Öğrencilerin "Tanımıyoruz" cevabı üzerine çıkan kavgada liseli gençler öldüresiye dövülüp bacaklarından bıçaklandı. Saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı.

Adana'da parkta oturan 3 lise öğrencisi, öldüresiye darbedilip bacaklarından bıçaklandı.

Olay, 26 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre lise öğrencileri İ.D. (17), B.K. (17) ve Y.K. (17), okul çıkışı parkta oturup sohbet etmeye başladı.

"TANIMIYORUZ" CEVABINI ALINCA KAVGA ÇIKARTTILAR

Çocuklar sohbet ettiği sırada yanlarına motosikletli 2 kişi geldi. Şüpheliler, öğrencilere bir fotoğraf gösterip kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu. Çocuklardan "Tanımıyoruz." cevabını alan 2 kişi kavga çıkarttı. Kavga sırasında şüphelilerin arkadaşları da yardıma geldi. 3 lise öğrencisini öldüresiye darbedip bacaklarından bıçaklayan şüpheliler kaçtı.

HER YERDE ARANIYORLAR

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan lise öğrencileri, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Polis, öğrencilere saldıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu fiyatlardan altın alınır mı? "Şimdi değil" diyen İslam Memiş, alım seviyelerini paylaştı500 bin sosyal konut başvuru ücreti geri verilecek mi? Başvuru şartları netleşti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sipariş getiren kurye, apartmandan ayakkabı çaldı! Rahatlığı 'pes' dedirtti - 3. SayfaSipariş getirdi, hiç çekinmeden ayakkabı çaldıAnne babasını öldüren, 3 kişiyi yaralayan caniye son sözü soruldu! Tek kelime etmedi - 3. SayfaAile katliamı yapan gence son sözü soruldu!Ceren'in öldüğü kazada tutuklu sanık tahliye oldu - 3. SayfaCeren'in öldüğü kazada tahliye kararıFeci çarpışma: 21 yaşındaki Yaşar Emre Görgülü hayatını kaybetti - 3. SayfaFeci çarpışma: 21 yaşındaki Yaşar Emre Görgülü hayatını kaybettiDolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti: 'Aile' güveniyle hesaplarını ele geçiriyorlar! - 3. Sayfa'Aile' güveniyle hesaplarını ele geçiriyorlar!Esenyurt'ta evlilik tartışması kötü bitti! İki aile birbirine girdi: Ortalık kan gölüne döndü - 3. Sayfaİki aile birbirine girdi: Ortalık kan gölüne döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...