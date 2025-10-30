Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Anne babasını öldüren, 3 kişiyi yaralayan caniye son sözü soruldu! Tek kelime etmedi

Anne babasını öldüren, 3 kişiyi yaralayan caniye son sözü soruldu! Tek kelime etmedi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Anne babasını öldüren, 3 kişiyi yaralayan caniye son sözü soruldu! Tek kelime etmedi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tekirdağ'da anne ve babasını bıçakla öldüren; amcası, yengesi ve dedesini yaralayan A.Ç. 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Son sözü sorulan sanık söyleyecek bir şeyi olmadığını söyledi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Ç, (17) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada, sanığın bıçakla yaraladığı dedesi C.Ç, amcası G.Ç. ve yengesi F.Ç. ile avukatları hazır bulundu.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Karar öncesi son sözü sorulan A.Ç. söyleyecek bir şeyi olmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet; dedesi, amcası ve yengesini "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 27 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Anne babasını öldüren, 3 kişiyi yaralayan caniye son sözü soruldu! Tek kelime etmedi - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

11 Kasım 2024'te Muratlı ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç. Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi N.Ç. ve babası M.Ç'yi, ardından aynı apartmanda oturan amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ve dedesi C.Ç'yi bıçakla yaralamıştı. Anne olay yerinde, baba ise hastanede hayatını kaybetmişti.

Anne babasını öldüren, 3 kişiyi yaralayan caniye son sözü soruldu! Tek kelime etmedi - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

MHK duyurdu: TFF 1'inci Lig'de 12'nci haftanın hakemleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ceren'in öldüğü kazada tutuklu sanık tahliye oldu - 3. SayfaCeren'in öldüğü kazada tahliye kararıFeci çarpışma: 21 yaşındaki Yaşar Emre Görgülü hayatını kaybetti - 3. SayfaFeci çarpışma: 21 yaşındaki Yaşar Emre Görgülü hayatını kaybettiDolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti: 'Aile' güveniyle hesaplarını ele geçiriyorlar! - 3. Sayfa'Aile' güveniyle hesaplarını ele geçiriyorlar!Esenyurt'ta evlilik tartışması kötü bitti! İki aile birbirine girdi: Ortalık kan gölüne döndü - 3. Sayfaİki aile birbirine girdi: Ortalık kan gölüne döndüİşçi servisleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - 3. Sayfaİşçi servisleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı varSakarya'daki uyuşturucu operasyonunda anne ve çocuğu tutuklandı! - 3. SayfaUyuşturucu operasyonunda anne ve çocuğu tutuklandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...