Feci çarpışma: 21 yaşındaki Yaşar Emre Görgülü hayatını kaybetti

Feci çarpışma: 21 yaşındaki Yaşar Emre Görgülü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

Alanya'da meydana gelen kazada, 21 yaşındaki Yaşar Emre Görgülü motosikletiyle otomobile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Alanya'nın Tosmur Mahallesi Alantur mevkiinde meydana geldi. 

YOLA SAVRULDU

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Emre Görgülü idaresindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil Alantur Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Yaşar Emre Görgülü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik şeridi oluşturarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Görgülü'nün cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

