Ünlü yönetmen Veli Çelik, BOA Film Akademi'de kamera önü oyunculuk dersleriyle sahnede

Ünlü yönetmen Veli Çelik, BOA Film Akademi’de kamera önü oyunculuk dersleriyle sahnede

- Güncelleme:
Ünlü yönetmen Veli Çelik, BOA Film Akademi’de kamera önü oyunculuk dersleriyle sahnede
Magazin Haberleri

Türk dizi ve reklam sektörünün en üretken isimlerinden biri olan Veli Çelik, uzun süren sessizliğini bozuyor. Başarılı yönetmen, bu kez kamera arkasından değil, BOA Film Akademisi çatısı altında vereceği kamera önü oyunculuk dersleriyle yeniden sahneye çıkıyor.

Dört yıl boyunca sektörden uzak, kendi deyimiyle bir “nadas dönemi” yaşayan Çelik, bu süreçte hem kendini hem de sektörü yeniden gözlemleme fırsatı buldu. “Benim için şahane bir nadas dönemi oldu, yapmak istediğim projeler birikti, trafiğin dışına çıkmak birçok şeyi çok daha iyi gözlemlememe sebep oldu. Şimdi kendimi daha yeni, daha güçlü ve daha hazır hissediyorum” diyen yönetmen, bu Kasım ayında Dr. Şüküri Caushaj ile birlikte başlayacak olan derslerle, yeniden üretim sürecine dönüyor.

Ünlü yönetmen Veli Çelik, BOA Film Akademi’de kamera önü oyunculuk dersleriyle sahnede - 1. Resim

Bugüne kadar birçok önemli reklam filmi ve televizyon dizisine imza atan Veli Çelik, hem deneyimini hem de kamera arkasındaki birikimini yeni nesil oyuncularla paylaşmaya hazırlanıyor. “Kamera önü oyunculukta doğallık, samimiyet ve göz teması her şeydir” diyen Çelik, derslerinde bu anlayışı merkeze alacağını belirtiyor.

Dört yaşındaki kızıyla geçirdiği sakin yılların ardından yeniden üretim enerjisiyle dolu olduğunu ifade eden Çelik, “Artık yeni hikâyeler anlatmanın zamanı” sözleriyle dönüş sinyalini veriyor.

Kasım ayında BOA Film Akademi’de başlayacak kamera önü oyunculuk dersleri, hem sektöre adım atmak isteyen genç yetenekler hem de profesyonel oyunculukta kendini geliştirmek isteyenler için özel bir fırsat sunuyor.

