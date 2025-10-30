Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aksaray'da alkollü şahıs, ortalığı birbirine kattı: "Öldürün beni" diyerek polis ve gazetecilere saldırdı

Aksaray'da alkollü şahıs, ortalığı birbirine kattı: "Öldürün beni" diyerek polis ve gazetecilere saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aksaray&#039;da alkollü şahıs, ortalığı birbirine kattı: &quot;Öldürün beni&quot; diyerek polis ve gazetecilere saldırdı
Alkol, Şiddet, Polis, Saldırı, Trafik, Aksaray, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da alkollü bir şahıs, yoldan geçen ve park halindeki araçlara vurarak zarar vermeye başladı. Olay yerine gelen polislere direnen şahıs, "Öldürün beni silahın yok mu?" diyerek bağırmaya başladı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Aksaray'da Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşanan olayda, alkollü oluğu öğrenilen bir şahıs, cadde üzerinde park halindeki araçlara ve seyir halindeki araçlara saldırarak kiminin camını kırdı, kiminin kaportasına zarar verdi, kimi araç sürücülerinin de kaza yapmasına neden oldu.

Aksaray'da alkollü şahıs, ortalığı birbirine kattı:

"ÖLDÜR BENİ SİLAHIN YOK MU?"

Ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine asayiş ekipleri sevk edildi. Bu sırada şahıs vatandaşlara "Öldürsene abi beni" dedi.

Aksaray'da alkollü şahıs, ortalığı birbirine kattı: Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri önce şahsı almaya çalıştı. Bu sırada polis memurlarını iten şahıs, "Öldür beni, silahın yok mu?" diye bağırırken polis memurları şahsı sakinleştirmeye çalıştı.

Aksaray'da alkollü şahıs, ortalığı birbirine kattı:

HIZINI ALAMAYIP GAZETECİYE DE SALDIRDI 

Bir türlü sakinleşmeyen ve ekiplere direnen şahıs, gözaltına alınarak polis otosuna bindirilirken bu sırada görevini yapan gazeteciye de küfürler yağdırdı.

Aksaray'da alkollü şahıs, ortalığı birbirine kattı: Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, aracı zarar gören çok sayıda vatandaş olay yerindeki polis memurlarına şikayetçi olduklarını belirtti. Polisin inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

