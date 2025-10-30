Aksaray'da akılalmaz görüntüler! Alkollü sürücü ve yakınlarından polise yumruklu saldırı

Aksaray'da Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı Kurtuluş Kavşağı'nda alkol aldıktan sonra hafif ticari aracın direksiyonuna geçen Serkan S., kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Ü.Ö. (30) idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazadan sonra alkollü sürücü ve 2 yakını araçtan inerek olay yerinden kaçtı.

Kaza ihbarı alan trafik ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken olay yerine gelen ve Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kameralarından sürücü olduğu belirlenen şahıs aracın parçalarını toplamaya başladı. Bu sırada trafik polislerinin kimlik sorması üzerine alkollü sürücü kaçmak istedi.

"BELEDİYE BAŞKANINI ARIYORUM" TEHDİDİ

Polis memurunun kolundan tutmasıyla kaçamayan sürücü polise direndi. Bu sırada elinde telefonla sürücünün yanına gelen ve sürücünün yakını olduğu belirlenen Sait S. isimli şahıs, "Aksaray Belediye Başkanını arıyorum" diye polis memurlarına seslendi. Ardından polis memurlarına bağıran Sait S., "Ne yetkin var kimliği almaya" ifadelerini kullandı.

POLİSE YUMRUKLU SALDIRI

Polislere kimlik vermeyen şahıslar kimlik ibrazı için polis merkezine götürülmek istendi. Polis aracına götürülürken sürücünün diğer yakını olan Rahmi S. de olaya müdahil olarak polis memurlarına direndi. Polis memurları sürücüyü araca bindirmeye çalışırken alkollü sürücünün gözaltına alınmak istememesi ve memura küfretmesi sonucu polis zor kullanarak gözaltına almaya çalıştı. Bunun üzerine Sait S. ve Rahmi S. sürücünün gözaltına alınmasını engellemek için polis memurlarına yumrukla saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar kamera ile görüntülenirken, şahıslar ekipler tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen şahıslar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.