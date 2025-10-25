Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mekan basma, polise mukavemet, gazetecilere saldırı! Aksaray'da 'eşime küfür ettin' kavgası ortalığı karıştırdı

Aksaray'da bir şahsın 'eşime küfretmişsin' diyerek dükkan basması ortalığı karıştırdı. Esnaf dükkanını sopalarla basan 2 şahıs dükkanda maddi hasara yol açarken, sesleri duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Şahıslar, olay yerine gelen polislere zorluk çıkarırken kendilerini görüntülemek isteyen gazetecilere de saldırıda bulundu.

Aksaray'da meydana gelen olay, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde esnaflık yapan adamın dükkanını, "Eşime küfretmişsin" diyerek ellerinde sopalarla basan 2 şahıs dükkanda maddi hasara yol açarken, sesleri duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

OLAY KISA SÜREDE BÜYÜDÜ, ORTALIK KARIŞTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, bu sırada tartışma kavgaya dönüşünce taraflar arasında arbede yaşandı.

Kısa sürede olay mahalline gelen asayiş ekipleri kavgaya müdahale ederken, ısrarla birbirlerine saldıran şahıslara biber gazlı müdahalede bulunuldu. Ardından şahıslar gözaltına alınmak istenirken polise direnişlerini sürdürdü.

POLİSE ZORLUK ÇIKARDILAR, GAZETECİLERE KÜFÜRLER YAĞDIRIP SALDIRDILAR

Şahıslardan biri polis aracına bindirilirken, diğeri bindirilmek üzereyken basın mensuplarına saldırmak istedi. Polisin müdahalesiyle saldırı önlenirken, şahıslar biri basın mensuplarına küfürler yağdırdı.

O anlar anbean kameraya yansıdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

