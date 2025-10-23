Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Aksaray'da korkunç kaza! 3 kardeş canından oldu

Aksaray'da korkunç kaza! 3 kardeş canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kardeş hayatını kaybetti.

Kaza, Eskil ilçesine bağlı Sokaraklı Yaylası'nda meydana geldi. Bozcamahmut istikametine seyreden Azmi Çıracı idaresindeki otomobil, yolda dönüş yapmak isteyen Hacı Hasan S. idaresindeki kamyona çarptı.

Aksaray'da korkunç kaza! 3 kardeş canından oldu - 1. Resim

HURDAYA DÖNEN ARAÇ 3 KARDEŞE MEZAR OLDU

Kazada adeta hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile kardeşleri Tamer Çıracı ve Salih Çıracı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ACI ÜSTÜNE ACI

Kazada hayatını kaybeden sürücünün ayın 17'sinde ilçede üzerine kereste düşerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ruhi Can Çıracı'nın babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

