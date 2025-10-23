Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ahırda feci kaza: Öküzün boynuz darbesi ölümle bitti

Ahırda feci kaza: Öküzün boynuz darbesi ölümle bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ahırda feci kaza: Öküzün boynuz darbesi ölümle bitti
Ordu, Kumru, Yaralanma, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu’nun Kumru ilçesinde, ahırdan çıkardığı öküzün boynuz darbesiyle ağır yaralanan Cemalettin Güdek, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir kişi, ahırdan çıkardığı öküzün boynuz darbesi sonucu hayatını kaybetti.

Feci olay, ilçenin Kayabaşı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemalettin Güdek (61) ahırdan büyükbaş hayvanlarını çıkardı. 

BOYNUZ DARBESİYLE YARALANDI, KURTARILAMADI

Bu esnada bir öküz, sahibi Güdek’e boynuz ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Güdek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Arjen Robben öldü mü, yaşıyor mu? Hollandalı yıldızın öldüğüne dair iddialar gündeme damga vurduSon Feci Bisiklet dağıldı mı, konser olacak mı? Üyelerin sessizliğini bozması bekleniyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayrampaşa'da balkon çöktü! Araç park edenler bin pişman oldu - 3. SayfaSabah aracını gören şoke olduEsrarengiz olay çözüldü! Ölüm değil, cinayet çıktı... Oğlu evde bastı... - 3. SayfaÖlüm değil, cinayet çıktı! Oğlu evde bastı...Samsun'da kayıp genç, mahalleliyi çileden çıkardı! Tüm ilçe alarma geçti, ellerinde fener onu arıyorlar - 3. Sayfaİlçe alarmda, ellerinde fener onu arıyorlarİstanbul'da polis her noktada sahadaydı: Bir gecede 1000'den fazla gözaltı! - 3. Sayfaİstanbul'da bir gecede 1000'den fazla gözaltı!İstanbul'da kanlı gece! 3 kişi silahlı saldırıda öldürüldü - 3. Sayfa3 kişi silahlı saldırıda öldürüldüEyüpsultan’da ilkokulun kapısı öğrencilerin üstüne düştü! 1'i ağır 4 yaralı - 3. Sayfaİlkokulun kapısı öğrencilerin üstüne düştü!
Sonraki Haber Yükleniyor...