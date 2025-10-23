Ahırda feci kaza: Öküzün boynuz darbesi ölümle bitti
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ordu’nun Kumru ilçesinde, ahırdan çıkardığı öküzün boynuz darbesiyle ağır yaralanan Cemalettin Güdek, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Ordu’nun Kumru ilçesinde bir kişi, ahırdan çıkardığı öküzün boynuz darbesi sonucu hayatını kaybetti.
Feci olay, ilçenin Kayabaşı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemalettin Güdek (61) ahırdan büyükbaş hayvanlarını çıkardı.
BOYNUZ DARBESİYLE YARALANDI, KURTARILAMADI
Bu esnada bir öküz, sahibi Güdek’e boynuz ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Güdek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Melin Öztürk