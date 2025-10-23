Ahırda feci kaza: Öküzün boynuz darbesi ölümle bitti

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir kişi, ahırdan çıkardığı öküzün boynuz darbesi sonucu hayatını kaybetti.

Feci olay, ilçenin Kayabaşı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemalettin Güdek (61) ahırdan büyükbaş hayvanlarını çıkardı.

BOYNUZ DARBESİYLE YARALANDI, KURTARILAMADI

Bu esnada bir öküz, sahibi Güdek’e boynuz ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Güdek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.