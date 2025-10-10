OSKİ su kesinti listesi paylaşıldı! 10 Ekim Ordu'da sular ne zaman gelecek?

Ordu'nun üç ilçesinde, içme suyu hattı ve ana şebekede meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

Ordu ve Su Kanalizasyon İdaresi (OSKİ), gün içinde devam eden kesintilerle ilgili vatandaşlar bilgilendiriyor. Bölge sakinleri, "10 Ekim Ordu'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırıyor.

10 EKİM ORDU'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

10 Ekim 2025 Cuma günü Ordu'nun Fatsa, Altınordu, Ünye ilçelerinde ana şebeke arızası, içme suyu hattı arızası ve kuyu pompa elektrik arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

Kesintiden etkilenen bölgelerde suların sırasıyla Fatsa'da 17:00, Altınordu'da 13:00, Ünye'de 15:00 ve bazı bölgelerde 12:00 itibarıyla yeniden verilmesi bekleniyor.