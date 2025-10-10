OSKİ su kesinti listesi paylaşıldı! 10 Ekim Ordu'da sular ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
10 Ekim 2025 Cuma günü Ordu'da yaşana su kesintisi gündeme geldi. Kentte yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte OSKİ tarafından paylaşılan güncel su kesinti programı...
Ordu'nun üç ilçesinde, içme suyu hattı ve ana şebekede meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.
Ordu ve Su Kanalizasyon İdaresi (OSKİ), gün içinde devam eden kesintilerle ilgili vatandaşlar bilgilendiriyor. Bölge sakinleri, "10 Ekim Ordu'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırıyor.
10 EKİM ORDU'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
10 Ekim 2025 Cuma günü Ordu'nun Fatsa, Altınordu, Ünye ilçelerinde ana şebeke arızası, içme suyu hattı arızası ve kuyu pompa elektrik arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.
Kesintiden etkilenen bölgelerde suların sırasıyla Fatsa'da 17:00, Altınordu'da 13:00, Ünye'de 15:00 ve bazı bölgelerde 12:00 itibarıyla yeniden verilmesi bekleniyor.
OSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA
|Başlangıç
|Bitiş
|Nedeni
|Etkilenen Yerler
|10 Ekim 10:00
|10 Ekim 17:00
|KUYU POMPA / ELEKTRİK ARIZASI
|FATSA / BOZDAĞI MAH. /
|10 Ekim 09:30
|10 Ekim 13:00
|ANA ŞEBEKE ARIZASI
|FATSA / AYAZLI MAH. / ,FATSA / FATİH MAH. /
|10 Ekim 09:00
|10 Ekim 13:00
|İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|ALTINORDU / TAŞBAŞI MAH. /
|10 Ekim 09:00
|10 Ekim 15:00
|ANA ŞEBEKE ARIZASI
|ÜNYE / SARAÇLI MAH. / ,ÜNYE / YUNUS EMRE MAH. / ,ÜNYE / ÇINARLIK MAH. /
|10 Ekim 08:30
|10 Ekim 15:00
|ANA ŞEBEKE ARIZASI
|ÜNYE / GÖLEVİ MAH. /
|10 Ekim 08:30
|10 Ekim 12:00
|ANA ŞEBEKE ARIZASI
|ALTINORDU / KAYABAŞI MAH. /
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin