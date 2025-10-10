Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > OSKİ su kesinti listesi paylaşıldı! 10 Ekim Ordu'da sular ne zaman gelecek?

OSKİ su kesinti listesi paylaşıldı! 10 Ekim Ordu'da sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
OSKİ su kesinti listesi paylaşıldı! 10 Ekim Ordu&#039;da sular ne zaman gelecek?
Ordu, Su Kesintisi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

10 Ekim 2025 Cuma günü Ordu'da yaşana su kesintisi gündeme geldi. Kentte yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte OSKİ tarafından paylaşılan güncel su kesinti programı...

Ordu'nun üç ilçesinde, içme suyu hattı ve ana şebekede meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

Ordu ve Su Kanalizasyon İdaresi (OSKİ), gün içinde devam eden kesintilerle ilgili vatandaşlar bilgilendiriyor. Bölge sakinleri, "10 Ekim Ordu'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. 

OSKİ su kesinti listesi paylaşıldı! 10 Ekim Ordu'da sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

10 EKİM ORDU'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

10 Ekim 2025 Cuma günü Ordu'nun Fatsa, Altınordu, Ünye ilçelerinde ana şebeke arızası, içme suyu hattı arızası ve kuyu pompa elektrik arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

Kesintiden etkilenen bölgelerde suların sırasıyla Fatsa'da 17:00, Altınordu'da 13:00, Ünye'de 15:00 ve bazı bölgelerde 12:00 itibarıyla yeniden verilmesi bekleniyor.

OSKİ su kesinti listesi paylaşıldı! 10 Ekim Ordu'da sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

OSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

BaşlangıçBitişNedeniEtkilenen Yerler
10 Ekim 10:0010 Ekim 17:00KUYU POMPA / ELEKTRİK ARIZASIFATSA / BOZDAĞI MAH. /
10 Ekim 09:3010 Ekim 13:00ANA ŞEBEKE ARIZASIFATSA / AYAZLI MAH. / ,FATSA / FATİH MAH. /
10 Ekim 09:0010 Ekim 13:00İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASIALTINORDU / TAŞBAŞI MAH. /
10 Ekim 09:0010 Ekim 15:00ANA ŞEBEKE ARIZASIÜNYE / SARAÇLI MAH. / ,ÜNYE / YUNUS EMRE MAH. / ,ÜNYE / ÇINARLIK MAH. /
10 Ekim 08:3010 Ekim 15:00ANA ŞEBEKE ARIZASIÜNYE / GÖLEVİ MAH. /
10 Ekim 08:3010 Ekim 12:00ANA ŞEBEKE ARIZASIALTINORDU / KAYABAŞI MAH. /

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çöp kamyonunda mesai arkadaşının boğazını kesen zanlı konuştu: Öldürmeyi kafama koymuştum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2025 KPSS iptal edilen soru: Hangi soru iptal edildi, puanı etkileyecek mi? - Haberler2025 KPSS iptal edilen soru: Hangi soru iptal edildi, puanı etkileyecek mi?KPSS Sonuç Sorgulama: KPSS lisans sonuçları açıklandı! - HaberlerKPSS Sonuç Sorgulama: KPSS lisans sonuçları açıklandı!10 Ekim BİM kataloğu 2025: Bugün Bim'e neler geliyor? - Haberler10 Ekim BİM kataloğu 2025: Bugün Bim'e neler geliyor?28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? Resmi Tatil Takvimi 2025 - Haberler28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? Resmi Tatil Takvimi 2025ASKİ su kesintisi sorgulama: Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta? 10 Ekim Cuma Ankara su kesintisi detaylı listesi... - HaberlerASKİ su kesintisi sorgulama: Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta? 10 Ekim Cuma Ankara su kesintisi detaylı listesi...Yarın yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 11-12 Ekim Hava Durumu - HaberlerYarın yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 11-12 Ekim Hava Durumu
Sonraki Haber Yükleniyor...