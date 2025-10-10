BIST 100 güne sınırlı primle başladı! Borsada 3 kritik beklenti

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul endeksi haftanın son işlem gününe sınırlı bir primle girdi. BIST 100, yüzde 0,10 yükselişle 10.738 puandan güne başladı.

İntegral Yatırım tarafından paylaşılan günlük bültende, borsa endeksinin 11.000 seviyesinin altında zayıf seyrini sürdürdüğüne dikkat çekilerek “Piyasa, yüksek gelen enflasyon verisinin ardından TCMB’nin 23 Ekim’deki kararında nasıl bir adım atacağını kestirmeye çalışıyor” ifadelerine yer verildi.

Analistler, 10.600-10.700 bandının kritik bir destek bölgesi olduğunu vurguluyor.

3 KRİTİK GELİŞMEYE DİKKAT

Trive Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede ise Borsa İstanbul'da ‘testere piyasası’ ile düşük momentumlu ve hacimsiz günlerin devam ettiği belirtilerek, “Kısa vadede 10.600- 10.800 bandına sıkışan endekste genel görünümde zayıflık sürüyor. Bu ay içerisinde endeksi etkileyecek ana gelişmeler arasında S&P Türkiye kredi notu değerlendirmesi, CHP kurultay davası ve TCMB faiz kararı öne çıkıyor” denildi.

DENGELENME DEVAM EDİYOR

Global Menkul Değerler tarafından yapılan değerlendirmede de Türkiye’de son açıklanan ekonomik verilerin, ekonomide ılımlı büyüme ve dengelenme sürecinin sürdüğüne işaret ettiği aktarıldı.

Ağustos ayı sanayi üretiminin aylık bazda %0,4 ve yıllık bazda %7,1 artış göstererek temmuzdaki yavaşlamanın ardından yeniden ivme kazandığına dikkat çekilen analizde, “TCMB rezervleri de 3 Ekim haftasında 186,2 milyar USD ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı” denildi.

İNDİRİMLER YAVAŞ OLABİLİR

Sanayi üretimindeki artışın ve rezervlerdeki güçlenmenin ekonomide istikrarın kademeli biçimde sağlandığını gösterdiğine de dikkat çeken Global Yatırım, “Bu tablo, para politikasında agresif gevşeme ihtiyacını azaltıyor çünkü ekonomik aktivite zayıf değil, tersine dirençli. Dolayısıyla, TCMB’nin enflasyonla mücadelede temkinli kalmayı tercih etmesi ve faiz indirimlerini daha yavaş bir tempoda sürdürmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.