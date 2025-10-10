10 Ekim BİM kataloğu 2025: Bugün Bim'e neler geliyor?

Her hafta sunduğu indirimlerle dikkatleri üzerine çeken BİM, 10 Ekim aktüel kataloğunu yayımlandı.

Termal tayt, kışlık gömlek, şemsiye ve ev tekstili ürünleri gibi birçok seçenecek, uygun fiyatlarla mağazalarda yerini aldı. İşte bu Cuma satışa sunulacak BİM aktüel indirimli ürünler ve tüm detaylar....

BUGÜN BİM'E NELER GELİYOR?

BİM 10 EKİM 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL



Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL



Kumtel Mutfak Robotu 1.390 TL



Kumtel Sprey Yağdanlık 200 ml 89 TL



Heifer Cam Kettle 999 TL



Heifer Çubuk Blender 890 TL



Heifer Dijital Tartı 499 TL



House Pratik Kablosuz Vakum Makinesi ve Şişirme Pompası 475 TL



House Pratik Şarjlı Banyo Fırçası HP87 699 TL



Blaupunkt Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.490 TL



Polosmart Şarjlı Döner Başlıklı Diş Fırçası 399 TL



Polosmart Şarjlı Diş Fırçası PSC74 399 TL

Senna 65" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 19.900 TL



TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 18.900 TL



Polosmart Akıllı Saat 599 TL



Omix X5 Cep Telefonu + TWS Kulaklık 5.890 TL



Polosmart Duvar Şarjı 2 USB 149 TL



Polosmart Duvar Şarjı 20w Pd+Usb3.0 249 TL



Polosmart Duvar Şarjı 65 W, Usb + Pd 649 TL



Polosmart Şarj Kablosu Type-C to Lightning 79 TL



Polosmart Şarj Kablosu Usb to Lightning 79 TL



Polosmart Şarj Kablosu Usb to Type-C 79 TL



Polosmart Şarj Kablosu Type-C to Type-C 79 TL



Polosmart Akım Korumalı Priz 349 TL

Hobi Olta Takımı 849 TL



Olta Sehpası 319 TL



Olta Kamışı 420 cm 1.390 TL



Olta Makinesi 1.590 TL



Olta Misinası 200m 149 TL



Misina Sarma Aparatı 13,7x4 cm 69 TL



Kafa Lambası 3 Farklı Mod 115 TL



Organizer Kutu 119 TL



Işıldak Pil Dahil Değildir 169 TL



Monofilament Misina 129 TL



Fotokopi Kağıdı 80 gr 500’lü 119 TL



Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem 229 TL

Sahte Balık Kaşık 149 TL

Sahte Balık Klipsi 59 TL

Balıkçı Kancası 45 TL

Balıkçı Makası 55 TL

Balıkçı Pensesi 149 TL

Balık Kavrama Aparatı 79 TL

Klipsli Olta Zili 55 TL

Olta Ucu Işığı 79 TL

Sahte Balık Çeşitleri 49 TL

Silikon Sahte Kurt 69 TL

Lotto Tam Fermuar Polar Üst Erkek Ekstra Isı Yalıtımı 299 TL

Termal Tayt 199 TL

Lotto Tam Fermuar Polar Üst Kadın 299 TL

Kışlık Gömlek Erkek 249 TL

North Pacific Tam Fermuarlı Polar Üst Çocuk 239 TL

Ören Bayan Penye Şal ~70x170 cm 85 TL

Rubenis Şemsiye 189 TL

Jel Spor Tabanlık Kadın-Erkek 85 TL

Oltalı 2'li Dikiş İpi 75 TL

Oltalı Dikiş İpliği 49 TL

Üçbaşak 2'li Dikiş İpi 75 TL

Ören Bayan Transparan İplik 39 TL

Ören Bayan İğne Oyası İpliği 20 gr 12 TL

Altınbaşak 10'lu Dikiş Seti 145 TL

Altınbaşak 5'li Dikiş Seti 89 TL

Altınbaşak Yazma İpliği 20 gr 12 TL

Piccolo Mondi Oyun Çadırı 329 TL

Konuşan Defne Bebek 479 TL

Glass in Love Cam Kahve Fincan Takımı 110 cc 219 TL

Glass in Love Cam Kase 1500 cc 189 TL

Glass in Love Cam Kase 235 cc 179 TL

Glass in Love Cam Ayaklı Meyvelik 30x20 cm 269 TL

Benante Hayvan Figürlü Kupa 360 cc 199 TL

Benante 3 Bölmeli Sunumluk 28 cm 165 TL

7 Parça Kahvaltı Seti 2 Adet Kase 10 cm 399 TL

Benante Bambu Kesme Tahtası 33x23 cm 179 TL

Benante Bambu Sunumluk 50x15 cm 189 TL

Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 510 cc 55 TL

Berlin Çelik Karnıyarık Tencere 30 cm 729 TL

Kızartma Tenceresi 22 cm 359 TL

Chef's Bıçak Seti 299 TL