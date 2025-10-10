10 Ekim BİM kataloğu 2025: Bugün Bim'e neler geliyor?
BİM aktüel 10 Ekim kataloğu yayımlandı. Bugün BİM marketlerde alışveriş tutukunlarını birbirinden cazip fırsatlar bekliyor. Katalogda balık tutmayı sevenler için olta, fosfor ve yem ipi gibi ürünlerin dışında kışa hazırlık yapmak isteyenker için termal kıyafetler geliyor. İşte 10 Ekim Cuma gününe özel BİM aktüel ürünler listesi...
Her hafta sunduğu indirimlerle dikkatleri üzerine çeken BİM, 10 Ekim aktüel kataloğunu yayımlandı.
Termal tayt, kışlık gömlek, şemsiye ve ev tekstili ürünleri gibi birçok seçenecek, uygun fiyatlarla mağazalarda yerini aldı. İşte bu Cuma satışa sunulacak BİM aktüel indirimli ürünler ve tüm detaylar....
BUGÜN BİM'E NELER GELİYOR?
Bugün BİM'e Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL, Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 T, Kumtel Mutfak Robotu 1.390 TL, Kumtel Sprey Yağdanlık 200 ml 89 TL, Heifer Cam Kettle 999 TL, Heifer Çubuk Blender 890 TL, Heifer Dijital Tartı 499 TL, House Pratik Kablosuz Vakum Makinesi ve Şişirme Pompası 475 TL, House Pratik Şarjlı Banyo Fırçası HP87 699 TL'den birçok ürün raflarda yerini aldı.
BİM 10 EKİM 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL
Kumtel Mutfak Robotu 1.390 TL
Kumtel Sprey Yağdanlık 200 ml 89 TL
Heifer Cam Kettle 999 TL
Heifer Çubuk Blender 890 TL
Heifer Dijital Tartı 499 TL
House Pratik Kablosuz Vakum Makinesi ve Şişirme Pompası 475 TL
House Pratik Şarjlı Banyo Fırçası HP87 699 TL
Blaupunkt Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.490 TL
Polosmart Şarjlı Döner Başlıklı Diş Fırçası 399 TL
Polosmart Şarjlı Diş Fırçası PSC74 399 TL
Senna 65" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 19.900 TL
TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 18.900 TL
Polosmart Akıllı Saat 599 TL
Omix X5 Cep Telefonu + TWS Kulaklık 5.890 TL
Polosmart Duvar Şarjı 2 USB 149 TL
Polosmart Duvar Şarjı 20w Pd+Usb3.0 249 TL
Polosmart Duvar Şarjı 65 W, Usb + Pd 649 TL
Polosmart Şarj Kablosu Type-C to Lightning 79 TL
Polosmart Şarj Kablosu Usb to Lightning 79 TL
Polosmart Şarj Kablosu Usb to Type-C 79 TL
Polosmart Şarj Kablosu Type-C to Type-C 79 TL
Polosmart Akım Korumalı Priz 349 TL
Hobi Olta Takımı 849 TL
Olta Sehpası 319 TL
Olta Kamışı 420 cm 1.390 TL
Olta Makinesi 1.590 TL
Olta Misinası 200m 149 TL
Misina Sarma Aparatı 13,7x4 cm 69 TL
Kafa Lambası 3 Farklı Mod 115 TL
Organizer Kutu 119 TL
Işıldak Pil Dahil Değildir 169 TL
Monofilament Misina 129 TL
Fotokopi Kağıdı 80 gr 500’lü 119 TL
Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem 229 TL
Sahte Balık Kaşık 149 TL
Sahte Balık Klipsi 59 TL
Balıkçı Kancası 45 TL
Balıkçı Makası 55 TL
Balıkçı Pensesi 149 TL
Balık Kavrama Aparatı 79 TL
Klipsli Olta Zili 55 TL
Olta Ucu Işığı 79 TL
Sahte Balık Çeşitleri 49 TL
Silikon Sahte Kurt 69 TL
Lotto Tam Fermuar Polar Üst Erkek Ekstra Isı Yalıtımı 299 TL
Termal Tayt 199 TL
Lotto Tam Fermuar Polar Üst Kadın 299 TL
Kışlık Gömlek Erkek 249 TL
North Pacific Tam Fermuarlı Polar Üst Çocuk 239 TL
Ören Bayan Penye Şal ~70x170 cm 85 TL
Rubenis Şemsiye 189 TL
Jel Spor Tabanlık Kadın-Erkek 85 TL
Oltalı 2'li Dikiş İpi 75 TL
Oltalı Dikiş İpliği 49 TL
Üçbaşak 2'li Dikiş İpi 75 TL
Ören Bayan Transparan İplik 39 TL
Ören Bayan İğne Oyası İpliği 20 gr 12 TL
Altınbaşak 10'lu Dikiş Seti 145 TL
Altınbaşak 5'li Dikiş Seti 89 TL
Altınbaşak Yazma İpliği 20 gr 12 TL
Piccolo Mondi Oyun Çadırı 329 TL
Konuşan Defne Bebek 479 TL
Glass in Love Cam Kahve Fincan Takımı 110 cc 219 TL
Glass in Love Cam Kase 1500 cc 189 TL
Glass in Love Cam Kase 235 cc 179 TL
Glass in Love Cam Ayaklı Meyvelik 30x20 cm 269 TL
Benante Hayvan Figürlü Kupa 360 cc 199 TL
Benante 3 Bölmeli Sunumluk 28 cm 165 TL
7 Parça Kahvaltı Seti 2 Adet Kase 10 cm 399 TL
Benante Bambu Kesme Tahtası 33x23 cm 179 TL
Benante Bambu Sunumluk 50x15 cm 189 TL
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 510 cc 55 TL
Berlin Çelik Karnıyarık Tencere 30 cm 729 TL
Kızartma Tenceresi 22 cm 359 TL
Chef's Bıçak Seti 299 TL