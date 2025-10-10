Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > 10 Ekim BİM kataloğu 2025: Bugün Bim'e neler geliyor?

10 Ekim BİM kataloğu 2025: Bugün Bim'e neler geliyor?

10 Ekim BİM kataloğu 2025: Bugün Bim&#039;e neler geliyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BİM aktüel 10 Ekim kataloğu yayımlandı. Bugün BİM marketlerde alışveriş tutukunlarını birbirinden cazip fırsatlar bekliyor. Katalogda balık tutmayı sevenler için olta, fosfor ve yem ipi gibi ürünlerin dışında kışa hazırlık yapmak isteyenker için termal kıyafetler geliyor. İşte 10 Ekim Cuma gününe özel BİM aktüel ürünler listesi...

Her hafta sunduğu indirimlerle dikkatleri üzerine çeken BİM, 10 Ekim aktüel kataloğunu yayımlandı.

Termal tayt, kışlık gömlek, şemsiye ve ev tekstili ürünleri gibi birçok seçenecek, uygun fiyatlarla mağazalarda yerini aldı. İşte bu Cuma satışa sunulacak BİM aktüel indirimli ürünler ve tüm detaylar....

10 Ekim BİM kataloğu 2025: Bugün Bim'e neler geliyor? - 1. Resim

BUGÜN BİM'E NELER GELİYOR?

Bugün BİM'e Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL, Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 T, Kumtel Mutfak Robotu 1.390 TL, Kumtel Sprey Yağdanlık 200 ml 89 TL, Heifer Cam Kettle 999 TL, Heifer Çubuk Blender 890 TL, Heifer Dijital Tartı 499 TL, House Pratik Kablosuz Vakum Makinesi ve Şişirme Pompası 475 TL, House Pratik Şarjlı Banyo Fırçası HP87 699 TL'den birçok ürün raflarda yerini aldı.

YARIN SATIŞTA | BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Ekim 2025: Olta takımı, balıkçı ekipmanları, yemek takımı ve elektrikli mutfak aletleri geliyor - 2

BİM 10 EKİM 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL

Kumtel Mutfak Robotu 1.390 TL

Kumtel Sprey Yağdanlık 200 ml 89 TL

Heifer Cam Kettle 999 TL

Heifer Çubuk Blender 890 TL

Heifer Dijital Tartı 499 TL

House Pratik Kablosuz Vakum Makinesi ve Şişirme Pompası 475 TL

House Pratik Şarjlı Banyo Fırçası HP87 699 TL

Blaupunkt Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.490 TL

Polosmart Şarjlı Döner Başlıklı Diş Fırçası 399 TL

Polosmart Şarjlı Diş Fırçası PSC74 399 TL

YARIN SATIŞTA | BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Ekim 2025: Olta takımı, balıkçı ekipmanları, yemek takımı ve elektrikli mutfak aletleri geliyor - 3

Senna 65" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 19.900 TL

TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 18.900 TL

Polosmart Akıllı Saat 599 TL

Omix X5 Cep Telefonu + TWS Kulaklık 5.890 TL

Polosmart Duvar Şarjı 2 USB 149 TL

Polosmart Duvar Şarjı 20w Pd+Usb3.0 249 TL

Polosmart Duvar Şarjı 65 W, Usb + Pd 649 TL

Polosmart Şarj Kablosu Type-C to Lightning 79 TL

Polosmart Şarj Kablosu Usb to Lightning 79 TL

Polosmart Şarj Kablosu Usb to Type-C 79 TL

Polosmart Şarj Kablosu Type-C to Type-C 79 TL

Polosmart Akım Korumalı Priz 349 TL

YARIN SATIŞTA | BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Ekim 2025: Olta takımı, balıkçı ekipmanları, yemek takımı ve elektrikli mutfak aletleri geliyor - 4

Hobi Olta Takımı 849 TL

Olta Sehpası 319 TL

Olta Kamışı 420 cm 1.390 TL

Olta Makinesi 1.590 TL

Olta Misinası 200m 149 TL

Misina Sarma Aparatı 13,7x4 cm 69 TL

Kafa Lambası 3 Farklı Mod 115 TL

Organizer Kutu 119 TL

Işıldak Pil Dahil Değildir 169 TL

Monofilament Misina 129 TL

Fotokopi Kağıdı 80 gr 500’lü 119 TL

Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem 229 TL

YARIN SATIŞTA | BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Ekim 2025: Olta takımı, balıkçı ekipmanları, yemek takımı ve elektrikli mutfak aletleri geliyor - 5

Sahte Balık Kaşık 149 TL

Sahte Balık Klipsi 59 TL

Balıkçı Kancası 45 TL

Balıkçı Makası 55 TL

Balıkçı Pensesi 149 TL

Balık Kavrama Aparatı 79 TL

Klipsli Olta Zili 55 TL

Olta Ucu Işığı 79 TL

Sahte Balık Çeşitleri 49 TL

Silikon Sahte Kurt 69 TL

YARIN SATIŞTA | BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Ekim 2025: Olta takımı, balıkçı ekipmanları, yemek takımı ve elektrikli mutfak aletleri geliyor - 6

Lotto Tam Fermuar Polar Üst Erkek Ekstra Isı Yalıtımı 299 TL

Termal Tayt 199 TL

Lotto Tam Fermuar Polar Üst Kadın 299 TL

Kışlık Gömlek Erkek 249 TL

North Pacific Tam Fermuarlı Polar Üst Çocuk 239 TL

Ören Bayan Penye Şal ~70x170 cm 85 TL

Rubenis Şemsiye 189 TL

Jel Spor Tabanlık Kadın-Erkek 85 TL

Oltalı 2'li Dikiş İpi 75 TL

Oltalı Dikiş İpliği 49 TL

Üçbaşak 2'li Dikiş İpi 75 TL

Ören Bayan Transparan İplik 39 TL

Ören Bayan İğne Oyası İpliği 20 gr 12 TL

Altınbaşak 10'lu Dikiş Seti 145 TL

Altınbaşak 5'li Dikiş Seti 89 TL

Altınbaşak Yazma İpliği 20 gr 12 TL

Piccolo Mondi Oyun Çadırı 329 TL

Konuşan Defne Bebek 479 TL

YARIN SATIŞTA | BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Ekim 2025: Olta takımı, balıkçı ekipmanları, yemek takımı ve elektrikli mutfak aletleri geliyor - 7

Glass in Love Cam Kahve Fincan Takımı 110 cc 219 TL

Glass in Love Cam Kase 1500 cc 189 TL

Glass in Love Cam Kase 235 cc 179 TL

Glass in Love Cam Ayaklı Meyvelik 30x20 cm 269 TL

Benante Hayvan Figürlü Kupa 360 cc 199 TL

Benante 3 Bölmeli Sunumluk 28 cm 165 TL

7 Parça Kahvaltı Seti 2 Adet Kase 10 cm 399 TL

Benante Bambu Kesme Tahtası 33x23 cm 179 TL

Benante Bambu Sunumluk 50x15 cm 189 TL

Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 510 cc 55 TL

Berlin Çelik Karnıyarık Tencere 30 cm 729 TL

Kızartma Tenceresi 22 cm 359 TL

Chef's Bıçak Seti 299 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

