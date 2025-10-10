ASKİ su kesintisi sorgulama: Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta? 10 Ekim Cuma Ankara su kesintisi detaylı listesi...

Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Başkentte bir süredir dönüşümlü olarak su kesintisi yaşanıyor.

Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarı azaldı. 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor. İşte ASKİ su kesintisi detaylı listesi...

10 EKİM ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

10 Ekim 2025 Cuma günü Ankara'nın Çubuk ve Beypazarı ilçesinde su kesintisi yaşanıyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Ayvaşık Mahallesi Akyazı Sokak'ta yaşanan arıza sebebiyle sabah saatlerinden itibaren su kesintisi uygulanıyor.

ASKİ tarafından yapılan açıklamada, arızanın 10 Ekim 2025 Cuma günü saat 08:40'ta meydana geldiği ve tamir çalışmalarının 17:00'da tamamlanması bekleniyor.

ASKİ, su kesintisinden Ayvaşık Mahallesi Akyazı Sokak genelinde etkilendiğini bildirerek, tamir çalışmalarının planlanan sürede tamamlanması durumunda, suların akşam saatlerinde yeniden verilmesi öngörülüyor.

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 9.10.2025 23:15:00

Tamir Tarihi: 10.10.2025 12:00:00

Detay: Atatürk Mahallesi Şehit Raşit Yücel Sokakta bulunan temiz içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. sabır anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Atatürk Mahallesİ Şehit Ahmet Aydoğan Caddesi ve bağlı sokaklar

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 10.10.2025 08:40:00

Tamir Tarihi: 10.10.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı sokakta oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır ( verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Ayvaşık mahallesi Akyazı sokak geneli