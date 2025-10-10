Tek tek kamyonet kasasından çıktılar! Polis kıskıvrak yakaladı
Hatay'da kamyonet kasasında taşınan 8 kaçak göçmen polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı, 3 kaçakçılık şüphelisi tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 6 Ekim'de Antakya-İskenderun yolu üzerinde 2 araç durduruldu.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Araçlarda üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 8 şahıs yakalandı. Olayın şüphelisi 3 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Göçmen şahıslar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
