Tek tek kamyonet kasasından çıktılar! Polis kıskıvrak yakaladı

Tek tek kamyonet kasasından çıktılar! Polis kıskıvrak yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da kamyonet kasasında taşınan 8 kaçak göçmen polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı, 3 kaçakçılık şüphelisi tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 6 Ekim'de Antakya-İskenderun yolu üzerinde 2 araç durduruldu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Araçlarda üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 8 şahıs yakalandı. Olayın şüphelisi 3 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Göçmen şahıslar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Tek tek kamyonet kasasından çıktılar! Polis kıskıvrak yakaladı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

