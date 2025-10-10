Güllü’nün son anlarına tanıklık etmişti! Kızı Tuğyan Ülkem’in arkadaşı konuştu

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor.

KANINDA 3,53 PROMİL ALKOL ÇIKTI

Sanatçının ölümü hala gizemini koruyor. Kazayla mı düştü, intihar mı etti soruları henüz netlik kazanmazken, dosya geçtiğimiz günlerde cinayet masasına devredilmişti. Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda ise Güllü’nün kanında 3,53 promil alkol bulunduğu belirtilmişti. Vücudunda darp, boğuşma ya da zehirlenmeye dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

“AYNI ANDA CAMA DÖNDÜK…”

Soruşturma tüm yönleriyle sürerken, olay gecesi evde bulunan isimlerden biri olan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem’in arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifadesi ortaya çıktı. Olay anına dair verdiği bilgilerle dikkat çeken Ulu ifadesinde “O gün hiçbir kavga olmadı. Gül annenin düşerken bağırıp bağırmadığını hatırlamıyorum, o an şoktaydım. Aynı anda cama döndük, Gül anne yoktu. Biz hemen koşarak aşağı indik. O sırada biz oyun oynuyorduk” cümlelerini kullandı.

Olayın yalnızca birkaç saniye içinde gerçekleştiğini söyleyen Sultan Nur Ulu, evde bulunan hiç kimsenin ne olduğunu o an tam olarak kavrayamadığını belirtti. Ulu, yaşananların ani ve beklenmedik olduğunu vurguladı.