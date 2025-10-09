Güllü’nün evi günler sonra kameralara yansıdı! ‘Sürgülü cam’ ve ‘gizli geçit’ tartışması…

26 Eylül 2025 tarihinde, Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan bir apartmanın 5. katındaki kapalı terasta yaşanan trajik olayda, "Güllü" ismiyle tanınan ünlü sanatçı Gül Tut, kızı ve arkadaşıyla birlikte vakit geçirdiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Sanatçının ani ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında oluşturulan özel heyette, adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanı yer aldı. Heyet, olayın meydana geldiği evde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren bilirkişi incelemesi sonrasında açıklamada bulunan aile avukatı Rahmi Çelik, "Savcılık makamınca olay yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmış olup, titizlikle bu süreç yürütülmektedir. Dosyaya ilişkin olarak ses çözüm, görüntü kayıtlarının gelmesi ve bilirkişi incelemesi sonucunda bu maddi olayın ortaya çıkacağına inanıyoruz” dedi.

Güllü’nün vefatının ardından olay yeriyle ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi. Özellikle odanın zemininin kaygan olduğu ve evde gizli bir geçit bulunduğu yönündeki söylentiler dikkat çekti. Ortaya atılan iddiaların ardından, Kanal D’de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programı ekibi, Güllü’nün vefat ettiği evi ilk kez görüntüledi.

DENGESİNİ KAYBEDEREK CAMDAN DÜŞTÜ

Güllü’nün, olay günü alkollü şekilde odaya girdiği ve camın önüne geldiği belirtildi. Cam ile iç mekan arasındaki mesafenin oldukça kısa olduğu, bu nedenle dengesini kaybederek aşağı düştüğü ifade edildi. Kızının ve arkadaşının ifadesine göre, Güllü sürgülü camın açık olduğu sırada oynarken dengesini kaybedip camdan düşerek hayatını kaybetti.

GENİŞ VE SÜRGÜLÜ CAM

Sürgülü ve geniş yapıdaki camın, olay günü açık olduğu iddia ediliyor. Odanın küçük, alanın dar ve zeminin kaygan olması dikkat çekerken, camla oda arasındaki mesafenin oldukça kısa olduğu görüntülendi.

ZEMİN KAYGAN MI?

Olayla ilgili bir diğer tartışma konusu ise zeminin kayganlığı... Yerlerin parke olması ve yüzeyin kayganlığı, çekim sırasında ekibi dahi zorladı. Günlerce gündemde kalan bu detay, ekip tarafından bir kez daha yerinde gözlemlenerek ‘kaygan zemin’ vurgusu yinelendi.

EVDEN YAN DAİREYE GEÇİT VAR MI?

Güllü’nün evinde gizli geçit olup olmadığı da tartışma konusu olmuştu. Yapılan incelemede, çatıda bir kapının olduğu ancak bunun torununun odasına açıldığı tespit edildi. Evin içinde gizli bir bölme ya da yan daireye geçişe olanak sağlayan herhangi bir yapı bulunmadığı belirtildi. Güllü’nün evinden yan daireye geçişin mümkün olmadığı kesinlik kazandı.