Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’dan güvenlik zirvesi! Güvenli Kafkasya için Ankara’da buluştular

HABER MERKEZİ ANKARA - Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan, Karadeniz ve Kafkasya’nın güvenliği için kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in ev sahipliğinde dün Ankara’da yapıldı. Güler, ilk olarak Azerbaycanlı mevkidaşı Orgeneral Zakir Hasanov’la, ardından da Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Merkez Orduevi’nde yapılan görüşmede her iki bakan tarafından Askerî Sağlık, Eğitim İş birliği Protokolü imzalandı.

İkili görüşmelerin ardından Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı’na geçildi. Toplantı sonrasında bakanlar tarafından “Üçlü Toplantı Protokolü” imzalandı.

ORTAK ANLAYIŞA SAHİBİZ

Toplantı sonunda konuşan Bakan Güler, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında derin tarihi köklere dayanan yakın ilişkilerin, güçlü bir stratejik nitelik arz ettiğini ifade etti. Her alanda büyük bir gelişim kaydeden ilişkilerle bölgesel konularda sergilenen yakın iş birliğinin örnek teşkil ettiğini kaydeden Güler, “Son dönemde yaşanan gelişmeler; Güney Kafkasya’da barış, istikrar, ulaşım ve iş birliği temelli yeni bir dönemin başlaması adına umut verici” dedi.

Toplantıda, savunma, askerî ve güvenlik konuları dâhil olmak üzere geniş bir yelpazede ikili ve üçlü iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunulduğuna dikkat çeken Güler, ortak bir anlayışa sahip olmanın memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bakan Güler, Kafkasya’nın üç önemli ülkesi olarak bölgesel istikrar ile kalıcı güvenlik ve huzur için çalışmalarına kararlılıkla ve dayanışma halinde devam edileceğini ifade ederek, “Türkiye, Kafkasya’nın barış ve huzur içerisinde ve ortak çıkar temelinde gelişen, kalkınmış bir coğrafya olmasını, bölgesel ve küresel güvenlik açısından stratejik bir öncelik olarak görüyor” diye konuştu.