Azerbaycan - Ermenistan anlaşması! Kafkasya'da istikrar vakti

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Ermenistan ve Azerbaycan arasında geçtiğimiz cuma günü Washington’da ABD’nin ara buluculuğunda imzalanan ve iki Güney Kafkasya ülkesi arasında bir “barış anlaşması” olarak duyurulan belgenin tam metninin bugün açıklanması bekleniyor.

Anlaşmanın imzalanması ile birlikte uzmanlar, Kafkasya’da artık yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor. Bölgeye huzur ve istikrarın birlikte geleceğini, aynı zamanda bölgede bir ekonomik kalkınma hamlesinin başlayacağını ifade eden uzmanlar, Zengezur Koridoru’nun geleceğinin de bir anlamda belirlendiğini kaydediyor. Söz konusu anlaşma ile Türkiye’nin eli güçlenirken, bütün tarafların İran’a karşı dikkatli olmaları da tavsiye ediliyor.

İRAN'IN GÜCÜ YETMEZ

İran’ın anlaşmayı kabul etmemesinin normal olduğunu ifade eden Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Toğrul Ismayıl, Tahran yönetiminin ABD’yi bahane ederek bu anlaşmayı engellemeye gücünün yetmeyeceğini belirtti. Azerbaycan ve Ermenistan arasında son yapılan mutabakat ile bölgede istikrarın yükseleceğini ifade eden İsmayıl, anlaşma ile Zengezur Koridoru’nun öneminin dünya için çok önemli hâle geldiğini kaydetti.

İsmayıl “Rusya-Ukrayna savaşı ticaret rotalarını değiştirdi. Şimdi bu koridorun önemi daha da arttı, İran da bunun farkında. ABD, uzun süredir Güney Kafkasya’da yer almak istiyordu ve Rusya-Ukrayna savaşını fırsata çevirdi” diye konuştu.

Koridorla, İran kendisini, Türk dünyası ile bağlantısından dışlanmış olarak gördüğünü söyleyen İsmayıl “İran bu koridordan faydalanmak istiyorsa adım atması lazım” dedi.