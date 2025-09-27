Terör örgütü PKK/KCK'nın mağarasına operasyon! Çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
Jandarma, terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait olduğu değerlendirilen bir mağarada patlayıcı ve hayat malzemeleri ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere operasyon sonucunda el konuldu.
Türkiye'nin terör unsurlarına yönelik mücadelesi sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında Yayla mevkisinde Şehit Jandarma Er Emrah Göçer Operasyonu gerçekleştirildi.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK'YA AİT MALZEMELER BULUNDU
Operasyonda kırsal alanda PKK/KCK'lı teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen mağara içerisinde patlayıcı ve hayat malzemeleri bulundu.
Ele geçirilen malzemelere el konuldu.
