Muş'ta iki kardeş silahlı saldırıya uğradı! Biri öldü, diğeri yaralı
Muş'ta otomobilde olan iki kardeş silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılan kardeşlerden biri öldü, diğerinin ise tedavisi devam ediyor. Polis her yerde kaçan zanlıyı arıyor.
Olay, Bulanık ilçesine bağlı Mescitli Mahallesi'nde meydana geldi. Gül ve Kırdar ailelerinin çocukları arasında bir süre önce tartışma yaşandı. Bugün Gül ailesinden bir kişi, çarşı merkezinde Kırdar kardeşlerin bulunduğu otomobile silahla ateş açtı.
İKİ KARDEŞ VURULDU, BİRİ ÖLDÜ
Saldırıda, 31 yaşındaki Sidar Kırdar ile 39 yaşındaki ağabeyi Abdulmutalip Kırdar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sidar Kırdar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, Abdulmutalip Kırdar'ın tedavisi sürüyor.
POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE
Olayın ardından polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
