Muş'ta iki kardeş silahlı saldırıya uğradı! Biri öldü, diğeri yaralı

Olay, Bulanık ilçesine bağlı Mescitli Mahallesi'nde meydana geldi. Gül ve Kırdar ailelerinin çocukları arasında bir süre önce tartışma yaşandı. Bugün Gül ailesinden bir kişi, çarşı merkezinde Kırdar kardeşlerin bulunduğu otomobile silahla ateş açtı.

İKİ KARDEŞ VURULDU, BİRİ ÖLDÜ

Saldırıda, 31 yaşındaki Sidar Kırdar ile 39 yaşındaki ağabeyi Abdulmutalip Kırdar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sidar Kırdar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, Abdulmutalip Kırdar'ın tedavisi sürüyor.

POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE

Olayın ardından polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.