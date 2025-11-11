Oyuncak silahla beIN Sports'u basan şahsın ifadesi! 'Pişman değilim'

Yayıncı kuruluşbeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binası, Kemal S. tarafından basıldı. Binada güvenlik olarak çalışan eşi Emine S.'ye (40), spor yorumcusu Güntekin Onay tarafından hakaret edildiğini öne süren şahıs, müzakereci polislertarafından ikna edilirken; silahın oyuncak olduğu tespit edildi.

"HAKARET EDİP, BAĞIRMIŞ"

Kemal S., binaya zorla girdiğini ve yaptıklarından dolayı pişman olmadığınıbelirtti. 42 yaşındaki Kemal S.'nin ifadesi şöyle:

"Eşimin telefonuna kurduğum uygulama sayesinde konuşmalarını dinliyorum.9 Kasım'da yine konuşmaları tek taraflıdinledim. Akşam evde neden canının sıkıldığını sordum. İş yerinde yemek siparişi yüzünden spor yorumcusu bir kişinin hakaret edip, bağırdığını söyledi.

"EŞİMDEN ÖZÜR DİLEYECEK"

Ertesi günsaat 11.00'de spor kanalına gittim. Güvenlikte eşim görevliydi, beni içeri almadı. Ben de içeri zorla girdim. Güvenlik amirine, 'Belimde silah var,önümden çekil. O yorumcu eşimden özür dileyecek' dedim.Plastik silahı çekip, 'O buraya gelecek' diye bağırdım.

Merdivenlerden çıktım, boş bir masaya oturdum. Sakinleşmem için kahve söylediler. Kahveyi içerken, elimi masaya vurup 'O buraya gelecek, eşimden özür dileyecek. Sonra buradan gideceğim' dedim. Kimseye silah çekmedim.

"YERİMDE KİM OLSA AYNISINI YAPAR"

Amacım eşimden özür diletmek ve şahsı korkutmaktı. Bu şahıs, eşimden önce çalışan 2 kadınada hakaretlerde bulunmuş. Bu konuyla alakalı pişman değilim. Yerimde kim olsa aynı şeyi yapar."