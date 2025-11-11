Ertuğrul Çetin'den 'bahis' açıklaması: Yaptığımın yanlış olduğunu fark ettim!

Fenerbahçe altyapısından yetişen, Şubat 2019'da profesyonel sözleşmeye imza atan Ertuğrul Çetin, Altınordu'ya transfer olmasının ardından sarı-lacivertli ekibe dönmüş, 2023-2024 sezonunu Genlerbirliği'nde geçirdikten sonra sezon başında Esenler Erokspor'a kiralanmıştı.Bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen genç file bekçisi, yıllar önce bahis yaptığını ama kendi maçına oynamadığınıaçıkladı.

"18 YA Ş IMDA BAH İ S YAPTIM"

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a forma giyen Ertuğrul Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle herkesin bilmesini isterim ki PFDK'ya sevk edilmemin nedeni, 4 yıl önce, henüz 18 yaşımın başında, altyapıda forma giyerken 3 gün içinde yapılan 2 bahis işlemidir.Bu işlemler kesinlikle kendi maçıma ait değildir.O dönemde yaptığımın yanlış olduğunu fark ettim ve o günden bu yana benzer bir hatanın içinde asla yer almadım. Böyle bir olayın içinde adımın geçtiği için son derece üzgünüm. Ben işimi yapmaya, sahada dürüstçe mücadele etmeye devam edeceğim. Aileme ve formasını giydiğim kulüplere karşı olan sorumluluğumdan dolayı bu açıklamayı yapmak istedim."