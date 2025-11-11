Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Kanseri neşeyle yendi! Düğündeki performansıyla gençlere taş çıkarttı

Kanseri neşeyle yendi! Düğündeki performansıyla gençlere taş çıkarttı

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Halil Yılmaz, doktorunun “neşeni kaybetme” uyarısını dikkate alarak gırtlak kanserini yenmeyi başardı. Yılmaz, yeğeninin düğününde sahneye çıkarak yöresel madımak oyununu oynadı. 68’lik dede, “Hasta olanlar kendilerini hayattan soyutlamasın. Allah tüm hastalara şifa versin” dedi.

Tokat kent merkezinde gerçekleşen bir düğünde, yaşlarına rağmen enerjilerinden hiçbir şey kaybetmeyen yaşlı vatandaşların sergilediği oyun performansı davetlilerden büyük ilgi gördü. 

BASTONLA RİTİM TUTTULAR

Orkestranın çaldığı madımak türküsü eşliğinde piste çıkan yaşlılar, yöreye özgü oyunları ustalıkla oynadı. Kimi bastonuyla ritim tutarken, kimi de yere çömelip madımak toplar gibi figürler sergileyerek izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Salondaki davetlilerin cep telefonlarıyla kaydettiği renkli görüntüler, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kanseri neşeyle yendi! Düğündeki performansıyla gençlere taş çıkarttı - 1. Resim

"HASTALIĞI NEŞEYLE YENDİM"

Düğünde oynayan 68 yaşındaki Halil Yılmaz'ın 2021 yılında gırtlak kanseri ameliyatı geçirdiğini ve hastalığı neşeyle atlattığını söyleyen Yılmaz, "2021 yılında gırtlak kanserine yakalandım. Doktorum, ‘Üzüntü hastalığı ilerletir, neşeyle bu süreci atlatırsın' dedi. Ben de düğünlerde geleneksel oyunlarımızı oynamayı sürdürdüm. Şükür bugün çok iyiyim. Herkese moralini yüksek tutmasını öneriyorum. Hasta olanlar kendilerini hayattan soyutlamasın. Allah tüm hastalara şifa versin" dedi.

Kanseri neşeyle yendi! Düğündeki performansıyla gençlere taş çıkarttı - 2. Resim

"GENÇLERE TAŞ ÇIKARTIRIZ"

Düğünde oynayan 55 yaşındaki Mahmut Top ise Madımak oyununun kadim bir gelenek olduğunu belirterek, "Atalarımızdan gördüğümüz oyunu canlandırdık. Çocukluğumuzun oyunu. Gençler cesaret ederse gelsin oynasın, ama kolay kolay bize yetişemezler. Biz daha çok oynarız" diye konuştu.

Düğünde sergilenen performans, kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü.

