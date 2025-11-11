İstanbul'da metrobüs seferleri durma noktasına geldi!
İstanbul Avcılar'da arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, duraklarda yoğunluk ve uzun araç kuyruğu oluştu. Metrobüs seferlerinin neredeyse durma noktasına geldiği megakentte yolcular zor anlar yaşadı.
İstanbul Avcılar, Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Şükrübey durağında arızalandı. Arıza nedeniyle seferler aksarken duraklar kalabalıklaştı.
İETT'DEN AÇIKLAMA
İETT tarafından yapılan açıklamada, "Metrobüs güzergahında yaşanan aksaklık nedeni ile trafik oluşabilmekte, ilgili birimlerimiz tarafından müdahale edilmektedir." denildi.
ARIZALANAN METROBÜS ÇEKİLDİ, SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Metrobüs yolu ve durağında uzun metrobüs kuyruğu meydana geldi. Arızalanan metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
