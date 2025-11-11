Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > “Ağırlayamayız!” Trump’tan Xi Jinping çıkışı stüdyoyu karıştırdı!

“Ağırlayamayız!” Trump’tan Xi Jinping çıkışı stüdyoyu karıştırdı!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
“Ağırlayamayız!” Trump’tan Xi Jinping çıkışı stüdyoyu karıştırdı!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Fox News canlı yayınında kameralar önünde yine gündemi sarsan açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le ilgili sözleriyle stüdyoyu karıştırdı. “Beyaz Saray’da onu ağırlayacak yerimiz yok” diyen Trump, dünya basınında manşetlere çıktı.

Fox News’te Laura Ingraham’ın sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump,  Çinli öğrenciler konusundaki çıkışıyla stüdyoyu karıştırdı.

Ingraham, “600 bin kadar Çinli öğrencinin ABD’ye gelmesine izin vermeniz, nasıl ‘pro-MAGA’ bir duruş oluyor?” diye sordu. 

"Amerikalı gençler üniversitelerde yer bulamıyor, okullar Çin’den para kazanıyor" diyen Ingraham’a Trump şu cevabı verdi:

"Eğer o sayıyı yarıya indirsek, bu belki bazı insanları mutlu eder ama ABD’deki üniversitelerin yarısı kepenk kapatır."

“Ağırlayamayız!” Trump’tan Xi Jinping çıkışı stüdyoyu karıştırdı! - 1. Resim

"FRANSIZLAR DAHA MI İYİ? EMİN DEĞİLİM"

Ingraham’ın “Onlar Fransız değil, Çinliler. Bizi gözetliyorlar, fikri mülkiyetimizi çalıyorlar” sözleri üzerine Trump, “Fransızların daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Ben emin değilim. Onlarla da çok problem yaşadık” dedi.

Programda “MAGA benim fikrimdi, kimseden almadım. Ne istediğini benden daha iyi kimse bilemez” diyen Trump, kendi siyasi hareketine sahip çıkmayı da ihmal etmedi.

"Xİ JİNPİNG BEYAZ SARAY'A GELSE AĞIRLAYACAK YERİMİZ YOK"

Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le ilgili dikkat çeken bir ifadede bulundu.

"Eğer Çin’den Başkan Xi bize gelirse ya da büyük bir devlet etkinliği düzenlersek, onu ağırlayacak yerimiz yok" diyen Trump, Beyaz Saray’daki balo salonu eksikliğini eleştirdi.

ABD medyasında geçtiğimiz haftalarda, Beyaz Saray’ın doğu kanadında yeni bir balo salonu inşa edilmesi için cephenin yıkıldığı haberleri gündeme gelmişti.

"HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİNE 10 BİN DOLAR VERECEĞİM"

Trump, görevde kalmayı reddeden hava trafik kontrolörleri için de “10 bin dolar vereceğim” dedi.

Ingraham, “Para nereden gelecek?” diye sorunca Trump, “Bilmem. Bir yerden bulurum” cevabını verdi.

HİLLARY CLİNTON'DAN TEPKİ

Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Trump’ın “Beyaz Saray’da Xi Jinping’i ağırlayamayız” çıkışına sert tepki gösterdi. Clinton, Trump’ı “Beyaz Saray’ı yıkmakla suçladı” ve “Devlet geleneğini yerle bir ediyor” ifadesini kullandı.

Kaynak: Dış Haberler

Kanseri neşeyle yendi! Düğündeki performansıyla gençlere taş çıkarttıAmedspor bahis oynayan futbolcular kimler? İsimler tek tek açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tel Aviv itiraf etti: Türkiye artık dünya lideri! SİHA gücü karşısında duramayız - Dünya"SİHA gücü karşısında duramayız"ABD'de havalimanında korkunç kaza! Yolcu taşıyan araç perona çarptı, çok sayıda yaralı var - DünyaHavalimanında korkunç kaza! Yolcu taşıyan araç perona çarptıSanat müzesinde kaos: 40 yıllık eseri 'kirli' sanıp temizledi - DünyaSanat müzesinde kaos: 40 yıllık eseri 'kirli' sanıp temizlediSuriye Cumhurbaşkanı Şara, Trump görüşmesinden sonra ilk kez konuştu: "Karar verme yetkim yoktu" - DünyaTrump görüşmesinden sonra ilk kez konuştu!Almanya'da yoğun bakımda dehşet! Aynı odada kaldığı hastanın solunum cihazını söktü - DünyaYoğun bakımda cinayet! Yaşlı hastanın solunum cihazını söktü128 kez girdiği ehliyet sınavını yine geçemedi! "Hafife alınıyor" - Dünya128 kez girdiği sınavı yine geçemedi! "Hafife alınıyor"
Sonraki Haber Yükleniyor...