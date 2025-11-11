Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Diyarbakır'da yetişiyor! Yok böyle köy, ne Akdeniz ne Karadeniz...

Diyarbakır'da yetişiyor! Yok böyle köy, ne Akdeniz ne Karadeniz...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Diyarbakır, Cennet Hurması, Fındık, Portakal, Mandalina, Limon, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesine bağlı Geçit köyü, Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki mikroklima iklimi sayesinde adeta küçük bir Akdeniz ve Karadeniz bahçesine dönüştü. Sert kara iklimine rağmen köyde cennet hurması, fındık, portakal, mandalina, limon, zeytin gibi birçok meyve yetişiyor. Köylüler, 10 yıldır verim aldıkları bu ürünlerle hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de gelecekte geçim kaynağı oluşturmayı hedefliyor.

Çüngüş ilçesine bağlı Karakaya Baraj Gölü kıyısında mikroklima iklim yapısına sahip Geçit köyünde, cennet hurması, fındık, portakal, mandalina, limon, zeytin gibi Akdeniz ve Karadeniz iklimi özelliği gösteren birçok meyve ağacı ürün veriyor. Sert kara iklimin hakim olduğu kentte, Akdeniz ve Karadeniz iklimi meyvelerinin bulunması ilçe ahalisini mutlu ediyor.

Diyarbakır'da yetişiyor! Yok böyle köy, ne Akdeniz ne Karadeniz... - 1. Resim

Köyün eski muhtarı Abbas Çiftçi, burada zeytin, cennet hurması, ayva, nar, erik yetiştiğini, Karadeniz ile Akdeniz’i buraya getirdiklerini söyledi.

Diyarbakır'da yetişiyor! Yok böyle köy, ne Akdeniz ne Karadeniz... - 2. Resim

Şu anda fındık ve hurmanın olduğunu belirten Çiftçi, Akdeniz ikliminden ise limon, portakal olduğunu, narence fidanlarını da iki senedir ektiklerini ifade etti.

Diyarbakır'da yetişiyor! Yok böyle köy, ne Akdeniz ne Karadeniz... - 3. Resim
10 yıldır bunun verimini aldıklarını aktaran Çiftçi, "Köy, sıcaktır. Bizde olur mu olmaz mı diyerek denedik, oldu. Etrafımız komple dağdır. İleride Karakaya Barajı var. Önümüzde Fırat var. Alabalıkta yetişiyor. Herkes kendine göre bir şey ekiyor. Şu an satılacak bir şey yok. Sadece nar var. Köylünün geçim kaynağı olması için ileride yetiştireceğiz" dedi.

Diyarbakır'da yetişiyor! Yok böyle köy, ne Akdeniz ne Karadeniz... - 4. Resim

Çiftçi Cuma Demirok, bahçesinde cennet hurması, portakal, mandalina, limon yetiştiğini kaydetti. Ceviz, fıstık, fındık, erik, kayısı, nar gibi ürünlerin de yetiştiğini aktaran Demirok, "Bahçede portakal, limon diktim. 10 yıldan beridir limonları yetiştirdim. 2 yıldır da bahçenin komplesine dikmeye başladım. Şu anda yiyeceğimiz kadar dikiyoruz. Ama ileride de satabiliriz.

Diyarbakır'da yetişiyor! Yok böyle köy, ne Akdeniz ne Karadeniz... - 5. Resim

Şu anda Karadeniz bölgesinde yetişen fındık yetişiyor. Akdeniz bölgesinde yetişen portakal, mandalina yetişiyor. Hepsi Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesi Geçit köyünde yetişiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sanat müzesinde kaos: 40 yıllık eseri 'kirli' sanıp temizlediGeze geze cinayet işlemiş! Büyükçekmece'deki katil her yerde aranıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kanseri neşeyle yendi! Düğündeki performansıyla gençlere taş çıkarttı - YaşamKanseri neşeyle yendi! Düğündeki performansıyla gençlere taş çıkarttıÇanakkale'de balıkçıların oltasına 12 kilogramlık mercan balığı takıldı - YaşamOltalarına devasa mercan balığı takıldı!İstanbul'da metrobüs seferleri durma noktasına geldi! - YaşamMetrobüs seferleri durma noktasına geldi!Uruguay'dan Bandırma'ya gelen gemide kriz! Koku ilçeyi kapladı, hayvanlar mahsur kaldı - YaşamKoku ilçeyi kapladı, hayvanlar mahsur kaldı!Kış kapıya dayandı! Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu kar yağacak - YaşamBu iller dikkat! Lapa lapa kar yağacakBalıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Sındırgı beşik gibi sallanıyor - YaşamBalıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem!
Sonraki Haber Yükleniyor...